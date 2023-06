Ιορδανία: Εντυπωσιακές εικόνες στον βασιλικό γάμο - Ουίλιαμ, Κέιτ και Τζιλ Μπάιντεν στο Αμμάν

The Royal Hashemite Court congratulates Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Hussein on their marriage, and wishes them a lifetime of happiness #Jordan #CelebratingAlHussein pic.twitter.com/2ODgnzoD4n

Introducing: Jordan’s Crown Prince Hussein bin Abdullah II and his wife Crown Princess Rajwa! 🥰🇸🇦🇯🇴. The newly weds have officially signed the papers and are now husband and wife! Wishing them a long happy marriage. 👏🏻 #lovinsaudi pic.twitter.com/SxOteYeJPH

Global dignitaries such as the UK's Prince William and Princess Catherine, US First Lady Jill Biden and her daughter Ashley Biden among others attended the royal wedding of Jordanian Crown Prince Hussein and Saudi architect Rajwa Al Saif in Amman https://t.co/YkyaHUWm6F pic.twitter.com/aYfEMLVgKi

The #PrinceandPrincessofWales congratulate the newlyweds on their marriage moments after the ceremony of Crown Prince and Princess of Jordan #RoyalWeddingJordan pic.twitter.com/Qg4vn9MELw — Venge (@vengeanceandwar) June 1, 2023

Watch: Jordan’s royal newlyweds, Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Saif, head to Al Husseiniya Palace accompanied by the Red Motorcade. #RoyalWedding #CelebratingAlHusseinhttps://t.co/dZg5RIfjXI pic.twitter.com/4hrvzp6rFB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 1, 2023

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο παλάτι Zahran σε μια τελετή σύμφωνη με τα μουσουλμανικά έθιμα και ακολούθησε η εντυπωσιακή δεξίωση στο παλάτι Al Husseiniya. Η δεξίωση περιελάμβανε από τοπικά ακούσματα και συγκροτήματα της Ιορδανίας μέχρι παραδοσιακούς χορούς ενώ ολοκληρώθηκε όταν νύφη και γαμπρός έκοψαν τη γαμήλια τούρτα.



LIVE: Crown prince of Jordan's royal wedding in Amman https://t.co/fncknKz7LQ — Reuters (@Reuters) June 1, 2023

#RoyalWedding Family of the Bride Rajwa Al Saif, The soon-to-be Wife of Jordan’s Crown Prince Al Hussein arrives at Zahran Palace and is welcomed by King Abdullah II and Queen Rania. #ZahranPalace #Amman #Jordan pic.twitter.com/Ey4T0uWNuz — joydreamslink (@joydreamslink) June 1, 2023

The Prince and Princess of Wales have arrived at the Zahran Palace in Amman to attend the wedding of Husein, Crown Prince of Jordan and Rajwa Alseif.



🎥Reuters pic.twitter.com/oOJYJbqTIF — Cameron Walker (@CameronDLWalker) June 1, 2023

----------------

: Πώς ψηφίζω - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την

εκλογική αναμέτρηση

Όλες οι ειδήσεις για την ΝΕΑ εκλογική αναμέτρηση, τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών, τα exit polls.

Δείτε

LIVE

μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Στη θρησκευτική τελετή, που ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00, οι παρευρισκόμενοι ήταν μόνο 140 καθώς το μυστήριο τελέστηκε σε αυστηρά οικογενειακό κύκλο, όμως στη δεξίωση οι καλεσμένοι ξεπέρασαν τουςΚατά τη διάρκεια του μυστηρίου, η νύφη και ο γαμπρός υπέγραψαν το συμβόλαιο γάμου, ενώ υπήρχαν και δύο μάρτυρες.Ο Ιμάμης του Βασιλικού Χασεμιτικού Δικαστηρίου Δρ Ahmed Al Khalaileh προήδρευσε της τελετής.Εννέα μήνες πριν έγινε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του αρραβώνα του 28χρονου πρωτότοκου γιου τουκαι της βασίλισσας Ράνιας της Ιορδανίας.Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη χώρα έχουν ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα ενώ το κλίμα στην πρωτεύουσα Αμμάν είναι πανηγυρικό, καθώς πρόκειται για τον πρώτο μεγάλο βασιλικό γάμο στην Ιορδανία εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.Την περασμένη εβδομάδα, η βασίλισσα Ράνια έκανε το παραδοσιακό πάρτι χένας της νύφης εκφράζοντας την αγάπη της για την Ράτζα Αλ Σάιφ.Τη νύφη συνόδεψαν στο παλάτι τα μικρότερα αδέλφια του διαδόχου, ο πρίγκιπαςκαι η πριγκίπισσαΑνάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους της γαμήλιας δεξίωσης στο παλάτι Αλ-Χουσεϊνία - εκτός από το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας - παρόντες ήταν και αρκετοί Ευρωπαίοι γαλοζοαίματοι όπως ο πρίγκιπαςκαι η πριγκίπισσατης Δανίας, η πριγκίπισσακαι ο πρίγκιπαςτης Σουηδίας και ο πρίγκιπαςτης Νορβηγίας.Επίσης, παρίσταντο ηκαι ο βασιλιάςτης Ολλανδίας.Ανάμεσα στους καλεσμένους που επιβεβαίωσαν την παρουσία τους η «Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ», Τζιλ Μπάιντεν, καθώς, σύμφωνα με το Associated Press, «ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του έχουν μια βαθιά και μακροχρόνια φιλία με τους γονείς του πρίγκιπα διαδόχου, τον βασιλιά Αμπντάλα Β’ και τη βασίλισσα Ράνια».Μεταξύ των καλεσμένων και ο τέως βασιλιάς της Ισπανίαςκαι η βασιλομήτωρΤο ζευγάρι είχε κάνει τον μήνα του μέλιτος στην Ιορδανία και ο Χουάν Κάρλος είχε πάντα πολύ στενή σχέση με τον Χουσεΐν Β’, τον πατέρα του βασιλιά Αμπντάλα.Το Διεθνές Στάδιο του Αμμάν φιλοξένησε, δε, μια δωρεάν συναυλία, με καλλιτέχνες όπως οι Tamer Hosn, Ahmed Saad και Zain Awad. Τα εισιτήρια για το μουσικό αυτό γεγονός εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα και οι πολίτες που είχαν την τύχη να προμηθευτούν εισιτήριο έπρεπε να βρίσκονται εκεί τρεις ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.