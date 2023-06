Ιορδανία: Παντρεύτηκε ο πρωτότοκος γιος της βασίλισσας Ράνιας - Η παραμυθένια γαμήλια τελετή

Για την τελετή έχουν ταξιδέψει στην Ιορδανία γαλοζοαίματοι της Ευρώπης, από τη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία, ενώ δεν λείπει το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, η βασιλομήτωρ Σοφία, το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας, Κέιτ και Ούλιαμ. Το «παρών» δίνει και το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Τζιλ και Τζο Μπάιντεν.



Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο παλάτι Zahran σε μια τελετή σύμφωνη με τα μουσουλμανικά έθιμα και ακολουθεί η εντυπωσιακή δεξίωση στο παλάτι Al Husseiniya. Η δεξίωση θα περιλαμβάνει από τοπικά ακούσματα και συγκροτήματα της Ιορδανίας μέχρι και παραδοσιακούς χορούς και θα ολοκληρωθεί όταν νύφη και γαμπρός κόψουν τη γαμήλια τούρτα, στις 23:00.



LIVE: Crown prince of Jordan's royal wedding in Amman https://t.co/fncknKz7LQ — Reuters (@Reuters) June 1, 2023

#RoyalWedding Family of the Bride Rajwa Al Saif, The soon-to-be Wife of Jordan’s Crown Prince Al Hussein arrives at Zahran Palace and is welcomed by King Abdullah II and Queen Rania. #ZahranPalace #Amman #Jordan pic.twitter.com/Ey4T0uWNuz — joydreamslink (@joydreamslink) June 1, 2023

The Prince and Princess of Wales have arrived at the Zahran Palace in Amman to attend the wedding of Husein, Crown Prince of Jordan and Rajwa Alseif.



🎥Reuters pic.twitter.com/oOJYJbqTIF — Cameron Walker (@CameronDLWalker) June 1, 2023

Μία από τις πιο παραμυθένιες και λαμπερές γαμήλιες τελετές όλων των εποχών μαγνήτισε τα βλέμματα στο Αμμάν της Ιορδανίας . Μεγάλη χαρά και βαθιά συγκίνηση διακατέχει τη βασίλισσα Ράνια, καθώς ο γιος της πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου, Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β' αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης με την αγαπημένη του από την Σαουδική Αραβία, Ράτζουα Αλ Σάιφ.Στη θρησκευτική τελετή, που ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00, οι παρευρισκόμενοι ήταν μόνο 140 καθώς το μυστήριο τελέστηκε σε αυστηρά οικογενειακό κύκλο, όμως στη δεξίωση οι καλεσμένοι ξεπερνούν τουςΚατά τη διάρκεια του μυστηρίου, η νύφη και ο γαμπρός υπέγραψαν το συμβόλαιο γάμου, ενώ υπήρχαν και δύο μάρτυρες.