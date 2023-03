Banksy: Ο πίνακας Brace Yourself! πουλήθηκε περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julien's Auctions (@juliens_auctions)

Το έργο τέχνης του Banksy "Brace Yourself!" πουλήθηκε-τρεις φορές περισσότερο από την αρχική εκτίμηση- σε δημοπρασία στην οποία εμφανίστηκε και τοπου ενέπνευσε τη δημιουργία.Ο καλλιτέχνης δημιούργησε το έργο το 2010 προς τιμήν του βρετανικού συγκροτήματος- όπως ήταν τότε γνωστό - το οποίο είχε το ίδιο όνομα που ήθελε να χρησιμοποιήσει για το ντοκιμαντέρ του 2010.Για να αποφευχθούν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, το γκρουπ συμφώνησε σε πρόταση του Banksy να δημιουργήσει έναν πίνακα γι' αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότιΠρόκειται για έναν πίνακα μεγάλης κλίμακας που απεικονίζει μια φιγούρα του Χάρου να οδηγεί ένα καρτ ο οποίος πουλήθηκε στον, ιδιοκτήτη του Rcnstrct Studio στο Χόλιγουντ.Το ντοκιμαντέρ "The Exit Through the Gift Shop" αφηγείται την ιστορία του Thierry Guetta, ενός Γάλλου με έδρα το Λος Άντζελες, ο οποίος βιντεοσκοπεί underground καλλιτεχνικές αποδράσεις και αργότερα αποκτά φήμη με το ψευδώνυμο Mr Brainwash.Μέρος των εσόδων από την πώληση του έργου θα διατεθεί στη μουσική φιλανθρωπική οργάνωση MusiCares, η οποία παρέχει υποστήριξη σε θέματα υγείας, χρηματοδότησης και αποκατάστασης σε άτομα που εργάζονται στον τομέα της μουσικής.Σύμφωνα με τον Guardian, στη δημοπρασία παρουσιάστηκε, επίσης, μια πρωτότυπη εκτύπωση του «» του Banksy, η οποία πουλήθηκε έναντι 195.000 δολαρίων, καθώς και περισσότερα από 70 έργα τέχνης από διάσημα ονόματα όπως ο ζωγράφος Bob Ross, ο ηθοποιός Jim Carrey και ο κιθαρίστας των Jane's Addiction, Dave Navarro.Στις αρχές Μαρτίου, το "Brace Yourself!" είχε εκτεθεί στη βιτρίνα του Hard Rock Cafe στο Piccadilly Circus του Λονδίνου.