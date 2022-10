Η Ρωσία έγινε άθελά της ο κύριος «προμηθευτής» των Ουκρανών σε όπλα, γράφει η Wall Street Journal

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Από τις αρχές του πολέμου στηνάφησε στα πεδία της μάχης περισσότερα όπλα απ' όσα έχουν παραδώσει στοοι δυτικές χώρες, γράφει η αμερικανική εφημερίδα, (στο άρθρο της Ukraine’s New Offensive Is Fueled by Captured Russian Weapons) επισημαίνοντας ότι η Ρωσία άθελά της έγινε ο κύριος «προμηθευτής» όπλων του ουκρανικού στρατού.Η εφημερίδα η οποία επικαλείται τους αναλυτές της Oryx και στρατιωτικούς αξιωματούχους, γράφει ότι με βάση ανοιχτές πηγές ηκατέγραψε ότι ηήδη έχει καταλάβει 460 ρωσικά άρματα μάχης, 92 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα, 448 οχήματα μάχης πεζικού, 195 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και 44 εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων. Αυτά όλα είναι περισσότερα από αυτά που έχουν προμηθεύσει την Ουκρανία όλοι οι σύμμαχοί της.Επισημαίνεται ότι ο πραγματικός αριθμός τωνπου έχουν περιέλθει στα χέρια τωνμπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς δεν καταγράφονται όλα σε βίντεο και φωτογραφίες. Επίσης τα δυτικά όπλα είναι πιο προηγμένα και πιο ακριβή από αυτά που αφήνουν στο πεδίο μετά την μάχη οι ρωσικές δυνάμεις.«Αυτά που καταλαμβάνουν, είναι ένας συνδυασμός σύγχρονων όπλων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και κάποια άλλα που η θέση τους είναι στα μουσεία», λέει ο αναλυτής της OryxΟι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι και ηκατέλαβε ένα μέρος των όπλων του ουκρανικού στρατού. Αυτό το έκανε κυρίως τις πρώτες μέρες του πολέμου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Oryx, από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα στα χέρια των Ρώσων περιήλθαν 106 ουκρανικά άρματα μάχης, 15 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα και 63 οχήματα πεζικού.Στην πόλητης περιοχής τουαπό την οποία αποχώρησαν ο ι ρωσικές δυνάμεις μετά την ουκρανική αντεπίθεση, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να πάρει πιο σύγχρονα ρωσικά όπλα, γράφει η WSJ, ισχυριζόμενη ότι τώρα τοέχει στα χέρια του ρωσικά άρματα μάχης Τ-90 και οχήματα BTR-82.Ο υποδιοικητής της ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού «Karpatskaya Setch»δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί στο Ιζιούμ κατάφεραν να καταλάβουν δέκα σύγχρονα άρματα μάχης Τ-80 και πέντε αυτοκινούμενα οβιδοβόλα των 155mm «Giatsint».«Έχουμε τόσα λάφυρα, που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Αρχίσαμε σαν ταξιαρχία πεζικού και τώρα γίναμε μια μηχανοκίνητη ταξιαρχία», δήλωσε ο Αντρέικο.Από τις αρχές τηςοι δυτικές χώρες έχουν επανειλημμένα στείλει στοστρατιωτική βοήθεια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του BBC, μόνο οιέχουν στείλει στρατιωτική βοήθεια ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Στις 4 Οκτωβρίου ο Αμερικανός πρόεδροςανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία 625 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει τα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτήρων HIMARS.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ , The Wall Street Journal, Novaya Gazeta.Europe