Βέλγιο: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων για την πανδημία

Με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση η αστυνομία των Βρυξελλών προσπάθησε να διαλύσει τη μεγάλη συγκέντρωση, κοντά στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όταν ξέσπασαν επεισόδια.



Μολονότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε μικρή χαλάρωση των μέτρων, αν και οι μολύνσεις καταγράφουν ρεκόρ, η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου, πέντε μήνες αφού ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους, ώστε να διατηρηθεί σε ισχύ το υγειονομικό πιστοποιητικό με το οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μπαρ ή κινηματογράφους.

