Συρία: Νεκροί τέσσερις άμαχοι, ανάμεσα τους και ένα παιδί, από πυρά του καθεστώτος - Δείτε βίντεο

Four innocent civilians have been killed, including a woman, a child, and his father, and a child and a man got injured, after brutal artillery shelling on residential neighborhoods by the regime forces and Russia with laser-guided shells in #Idlib city and its outskirts.#syria

#Syria#Idlib



Pictures taken by L24 correspondent of regime bombardment on Idlib city tonight.

Footage from the #WhiteHelmets ' search and rescue operations this evening after the regime and Russia bombed #Idlib with artillery shelling. Four civilians were killed including a woman, a child, and his father.





Πυρά πυροβολικού του καθεστώτος σκότωσαν χθες Τρίτη τέσσερις, ανάμεσά τους ένα παιδί, στην πόλη Ιντλίμπ, το έσχατο προπύργιο των ανταρτών και των τζιχαντιστών στη, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Πρόκειται για τον πρώτο τόσο φονικό για τους αμάχουςσε αυτή την πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας τους τελευταίους περίπου 10 μήνες, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.Οι βομβαρδισμοί μαχητών προσκείμενων στη Δαμασκό είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα σε συνοικία. Ανώτερο στέλεχος πανεπιστημίου και ο γιος του, καθώς και ακόμη ένας άνδρας, επίσης σκοτώθηκαν όταν πυρά πυροβολικού έπεσαν κοντά σε πισίνα στα όρια της πρωτεύουσας της επαρχίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει την έδρα του στη Βρετανία.Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ιντλίμπ είδε μέλη σωστικών συνεργείων και πολίτες να μεταφέρουν το πτώμα νεαρής από το σπίτι της σε ασθενοφόρο, ενώ θορυβημένοι περίοικοι έφευγαν εξαιτίας του φόβου πως θα ακολουθούσαν κι άλλες βολές του πυροβολικού.Στην επαρχία Ιντλίμπ ζουν περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι, τα δύο τρίτα εκ των οποίων είναι κάτοικοι άλλων περιοχών που εκτοπίστηκαν εξαιτίας του πολέμου που διαρκεί για πάνω από μια δεκαετία.Η τζιχαντιστική οργάνωση, ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και σύμμαχοί της ελέγχουν τη μισή επαρχία, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς της, καθώς κι ορισμένα τμήματα γειτονικών επαρχιών.Στην περιοχή εφαρμόζεται εκεχειρία από τον Μάρτιο του 2020, έπειτα από ευρείας κλίμακας τρίμηνη επιχείρηση του καθεστώτος που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.Παρά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της, η κατάπαυση του πυρός γενικά τηρείται, όμως, από τον Ιούνιο, οι δυνάμεις του καθεστώτος ενέτειναν τους βομβαρδισμούς τους στο νότιο τμήμα της επαρχίας.Ο σύρος πρόεδροςορκίστηκε τον Ιούλιο κι ανέλαβε νέα θητεία, υποσχόμενος ότι η «απελευθέρωση των τμημάτων της πατρίδας που μένουν» θα είναι βασική προτεραιότητά του.Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε τον Μάρτιο του 2011 με έναυσμα την καταστολή διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό, έχει στοιχίσει έκτοτε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους κι έχει αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.