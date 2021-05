Βρετανία: Αλαλούμ με την «πορτοκαλί» λίστα - «Όχι» στα ταξίδια από Τζόνσον, εισιτήρια £5 για ελληνικά νησιά από Ryanair

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κομφούζιο επικρατεί στηγια τα ταξίδια στις χώρες της «πορτοκαλί» λίστας με τον πρωθυπουργόκαι τους υπουργούς του να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις, την ίδια στιγμή που η Ryanair προσφέρει στην τιμή τωναεροπορικάκαιΥπενθυμίζεται πως και οιέχουν καταταγεί στην «πορτοκαλί» λίστα της Βρετανίας, γεγονός που σημαίνει πως οι Βρετανοί τουρίστες, ακόμα και οι εμβολιασμένοι, θα πρέπει να απομονωθούν για 10 μέρες στο σπίτι τους και να κάνουν δύο τεστ για τονκατά την επιστροφή τους. Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που μπήκε, προς το παρόν, στην «πράσινη» λίστα της Ντάουνινγκ Στριτ είναι η Πορτογαλία.Ο Βρετανός πρωθυπουργόςδήλωσε σήμερα για τα ταξίδια στις χώρες της «πορτοκαλί» λίστας: «Δεν θα πρέπει να πηγαίνετε για διακοπές σε μια χώρα που είναι στην πορτοκαλί λίστα. Αν ταξιδέψετε σε μια χώρα της πορτοκαλί λίστας για επείγουσα ανάγκη, για κάποιο σοβαρό λόγο που έχετε, όταν επιστρέψετε, δεν οφείλετε μόνο να πληρώσετε για όλα τα τεστ, αλλά πρέπει να απομονωθείτε για 10 μέρες - θα επιτηρούμε, το παρακολουθούμε και όσοι δεν μπουν σε καραντίνα θα τους επιβληθούν πρόστιμα μέχρι και».Πάντως, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, οι πολίτες αισθάνονται μπερδεμένοι, αφού υπουργοί της κυβέρνησης Τζόνσον παίρνουν αποστάσεις από τις δηλώσεις του ενοίκου της Ντάουνινγκ Στριτ. Η υφυπουργός Παιδείαςδήλωσε σήμερα «πως οι διακοπές σε χώρες της πορτοκαλί λίστας δεν είναι παράνομες και οι προειδοποιήσεις του Μπόρις Τζόνσον είναι μόνο μια οδηγία». Η υφυπουργός επέμεινε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται τους πολίτες και θεωρεί πως θα επιδείξουν σύνεση.Ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση δημιούργησε στους Βρετανούς η χθεσινή δήλωση του υφυπουργού Υγείας Λ, ο οποίος ανέφερε πως τα ταξίδια οπουδήποτε στο εξωτερικό είναι επικίνδυνα και αυτά τα ταξίδια δεν είναι για να γίνουν αυτή τη χρονιά. Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντοςτόνισε πως τα ταξίδια στις χώρες της «πορτοκαλί» λίστας είναι αποδεκτά, αν κάποιοι επιθυμούν να δουν φίλους ή συγγενείς., διευθυντής του γραφείου πολυτελώνδήλωσε ότι δεν βλέπει το νόημα του διαχωρισμού των «πορτοκαλί» χωρών από τις «κόκκινες», αν δεν επιτρέπεται σε κάποιον να ταξιδέψει προς αυτές και έκανε λόγο για «αστεία προσέγγιση» και για «συγκεχυμένα μηνύματα» από την κυβέρνησηΤζόνσον.Παρά τις παραινέσεις του, υπολογίζεται πως πέντε εκατομμύρια Βρετανοί έχουν κλείσει διακοπές στις χώρες της «πορτοκαλί» λίστας, ειδικότερα, σε αυτές που βρίσκονται στην Ευρώπη ενώ η ΕΕ έδωσε το «πράσινο φως» στους πλήρως εμβολιασμένους τουρίστες να εισέρχονται στα εδάφη της χωρίς τεστ ή καραντίνα, αν η δεύτερη δόσηεμβολίου, που έχει την έγκριση της ΕΕ, έγινε δύο εβδομάδες νωρίτερα.Σήμερα η Ryanair ξεκίνησε διαφημιστική εκστρατεία υπό τον τίτλο(Book by 20 May. Travel in June), προσφέροντας στην τιμή των 5 λιρών αεροπορικά εισιτήρια για, όπως είναι η Βαρκελώνη, το Δουβλίνο, η Κέρκυρα, το Βερολίνο, η Σαντορίνη και άλλοι.