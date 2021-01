Γαλλία: Ο ιστορικός σκιτσογράφος Plantu αποχωρεί από τη «Le Monde»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την αποχώρησή του από την εφημερίδα», τα πρωτοσέλιδα της οποίας κοσμούσε με το σκίτσο του, ανακοίνωσε ο ιστορικός σκιτσογράφοςΠάντως, ο σκιτσογράφος διευκρινίζει ότι η απόφασή του δεν συνδέεται με την αντίστοιχη του συναδέλφου τουνα κλείσει την πόρτα της εφημερίδας.«Στις 31 Μαρτίου θα αντικατασταθώ από σκίτσα του Cartooning for Peace, της ένωσης που ίδρυσα μαζί με τον Κόφι Αναν εδώ και 15 χρόνια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι ανάλογα με την επικαιρότητα θα υπάρχει «ένα αμερικανικό, ρωσικό, βενεζουελάνικο, αλγερινό...σκίτσο».Ο Plantu λέει ότι αυτή η λύση προωθήθηκε με κοινή συμφωνία με τον διευθυντή της Le Mondeκαι την ένωση Cartooning for Peace: «Έχουμε 52 χώρες που εκπροσωπούνται στην Cartooning for Peace», πράγμα που «μας επιτρέπει να έχουμε κάθε μέρα ένα σκιτσογράφο από διαφορετική χώρα, με την δική του άποψη».Ο διάσημοςτονίζει ότι η αποχώρηση αυτή έπειτα από 50χρονη συνεργασία δεν έχει καμία σχέση με την πολεμική που δημιουργήθηκε γύρω από την αποχώρηση του Xavier Gorce και ότι ήταν προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό.«Εδώ και δέκα χρόνια ζητούσα από τον διευθυντή της Monde να με αντικαταστήσει ένας νέος», λέει, υπογραμμίζοντας ότι ο συνάδελφός του Xavier Gorce έχει την πλήρη υποστήριξή του.Ο Xavier Gorce ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν θα εργασθεί πλέον ποτέ για την εφημερίδα, διότι «η ελευθερία δεν είναι διαπραγματεύσιμη» και αυτό διότι η εφημερίδα χαρακτήρισε «λάθος» την δημοσίευση σκίτσου για την αιμομιξία που σόκαρε τους αναγνώστες.«Τον υποστηρίζω φανατικά, λατρεύω το στιλ του. Πρέπει να αγωνιστούμε για την αυτονομία του χιούμορ. Η σοβαροφάνεια μάς κατακλύζει, είναι η χολέρα του φανταστικού», δήλωσε ο Plantu, επαναλαμβάνοντας μία φράση του Guy Bedos που πέθανε πρόσφατα.Μαχητής της ελευθερίας της γνώμης, ο(Plantu), θα είναι 70 ετών τον Μάρτιο, τραγάνιζε κάθε μέρα την επικαιρότητα στην πρώτη σελίδα της Monde με το χλευαστικό και ανατρεπτικό κραγιόνι του.