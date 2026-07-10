Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια: «Σιωπηλός» κίνδυνος για την όραση των διαβητικών

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει οδηγήσει σε μια δραματική αύξηση των περιστατικών σακχαρώδους διαβήτη στις μέρες μας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιστημονικές προγνώσεις προειδοποιούν ότι, στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, ο αριθμός των διαβητικών θα ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια