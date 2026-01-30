Με τις καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine
Γλαύκωμα: Μπορεί ο ύπνος χωρίς μαξιλάρια να μειώσει την πίεση στα μάτια;
Μια απλή κίνηση λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με γλαύκωμα, στοχεύοντας στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης
Ο ύπνος χωρίς μαξιλάρια ενδέχεται να βοηθά στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε άτομα με γλαύκωμα, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Ophthalmology. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση αποτελεί βασικό παράγοντα βλάβης του οπτικού νεύρου και είναι η κύρια αιτία μη αναστρέψιμης τύφλωσης παγκοσμίως.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χρήση πολλών μαξιλαριών αλλάζει τη θέση του αυχένα, προκαλώντας κάμψη που μπορεί να συμπιέσει τη σφαγίτιδα φλέβα. Αυτό ενδέχεται να εμποδίζει τη φυσιολογική αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού από το μάτι, ενός υγρού απαραίτητου για τη θρέψη και τη διατήρηση της σωστής πίεσης στο εσωτερικό του.
Η ενδοφθάλμια πίεση μεταβάλλεται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα και με τη θέση του σώματος, και αυξάνεται τη νύχτα, κυρίως λόγω της μετάβασης από την όρθια στην ύπτια θέση κατά τον ύπνο.
Η πίεση στο δεξί μάτι μετρήθηκε κάθε δύο ώρες επί 24 ώρες, σε καθιστή, ύπτια και ανυψωμένη θέση.
Τι έδειξαν τα αποτελέσματα:
Στο 67% των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης όταν το κεφάλι ήταν ανυψωμένο με μαξιλάρια.
Η μέση αύξηση της πίεσης ήταν περίπου 1,6 mm Hg.
Παράλληλα, μειώθηκε η πίεση αιμάτωσης του ματιού, δηλαδή η ποσότητα πίεσης που απαιτείται για να φτάσει αίμα, οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στους οφθαλμικούς ιστούς.
Οι νεότεροι ασθενείς και όσοι έπασχαν από πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας φάνηκαν να επηρεάζονται περισσότερο.
Σε ξεχωριστό πείραμα με 20 υγιείς εθελοντές, διαπιστώθηκε ότι με τη χρήση μαξιλαριών οι σφαγίτιδες φλέβες ήταν πιο «στενές», ενώ η ροή του αίματος γινόταν ταχύτερη, ένδειξη αυξημένης πίεσης στο φλεβικό σύστημα του λαιμού.
Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη είναι παρατηρησιακή και δεν αποδεικνύει σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες πριν δοθούν επίσημες οδηγίες.
Τι ρόλο παίζουν τα μαξιλάρια;
Πώς έγινε η μελέτηΣτη μελέτη συμμετείχαν 144 ενήλικες με γλαύκωμα, ηλικίας από κάτω των 44 έως άνω των 60 ετών. Οι συμμετέχοντες κοιμήθηκαν τόσο χωρίς μαξιλάρια όσο και με δύο μαξιλάρια κανονικού μεγέθους, που ανύψωναν το κεφάλι κατά 20–35 μοίρες.
Τι σημαίνουν τα δεδομένα για τους ασθενείς με γλαύκωμαΟι ερευνητές επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα η νυχτερινή αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης αντιμετωπίζεται κυρίως με φαρμακευτική αγωγή ή θεραπεία με λέιζερ. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι απλές αλλαγές στη στάση του σώματος κατά τον ύπνο, όπως η αποφυγή θέσεων που προκαλούν κάμψη του αυχένα, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.
Ωστόσο, καταλήγουν ότι οι ασθενείς με γλαύκωμα ενδέχεται να ωφεληθούν από το να αποφεύγουν τον ύπνο με πολλά μαξιλάρια, καθώς πρόκειται για μια απλή και δυνητικά χρήσιμη πρακτική που μπορεί να βοηθήσει στη μακροχρόνια ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης.
Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, η αποφυγή ύπνου με πολλά μαξιλάρια φαίνεται πως θα μπορούσε να αποτελέσει μια απλή, ανέξοδη και εύκολα εφαρμόσιμη πρακτική που ενδεχομένως βοηθά στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε άτομα με γλαύκωμα, πάντα σε συνδυασμό με την ιατρική παρακολούθηση και τη θεραπεία που συστήνει ο οφθαλμίατρος.
Πηγή: ygeiamou.gr
Συμπέρασμα
