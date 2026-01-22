Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας
Τι έδειξε μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Surrey 

Η σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D σχετίζεται με υψηλότερο ποσοστό νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως η βρογχίτιδα και η πνευμονία, σύμφωνα με μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Surrey που δημοσιεύθηκε στο «The American Journal of Clinical Nutrition».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 36.258 συμμετέχοντες από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D, μιας βιταμίνης με ζωτική σημασία για τη σωματική μας ευεξία, και του ποσοστού νοσηλείας λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονία και βρογχίτιδα) κατατάσσονται μεταξύ των 20 κορυφαίων αιτιών θνησιμότητας παγκοσμίως για τα άτομα ηλικίας 50-74 ετών και στις δέκα κορυφαίες για όσους είναι 75 ετών και άνω.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν σοβαρή ανεπάρκεια (κάτω των 15 nnmol/L) είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες νοσηλείας για λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος σε σχέση με όσους είχαν επαρκή επίπεδα βιταμίνης D (τουλάχιστον 75 nmol/L). Εντόπισαν επίσης ότι για κάθε αύξηση της βιταμίνης D κατά 10 nmol/L το ποσοστό νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος μειώθηκε κατά 4%.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν τη σημασία της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε βιταμίνη D και λήψης συμπληρωμάτων για τη μείωση του κινδύνου νοσηλείας.

