Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς - Μειώνει το στρες και ενισχύει τη συναισθηματική ευεξία
Αυξάνει την ευτυχία (μέσω της ωκυτοκίνης), ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
Η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιανουαρίου, μια ημέρα που μας υπενθυμίζει την θεραπευτική δύναμη της αφής, με τις αγκαλιές να μειώνουν το στρες, να αυξάνουν την ωκυτοκίνη (ορμόνη χαράς) και να ενισχύουν την ψυχική ευεξία, προσφέροντας σύνδεση και ασφάλεια.
-Συναισθηματική ανάγκη: Οι άνθρωποι χρειάζονται τη φυσική επαφή, που είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία, ειδικά στα μωρά και τα παιδιά.
-Θεραπευτική δράση: Ακόμα και μια 10-δευτερόλεπτη αγκαλιά μπορεί να απελευθερώσει ορμόνες ευεξίας.
-Μοιραστείτε την αγκαλιά με τα κατοικίδιά σας ή ακόμα και με το αγαπημένο σας παιχνίδι.
-Ενθαρρύνετε την επαφή, καθώς είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση των σχέσεων και την αντιμετώπιση της μοναξιάς.
Συγκεκριμένα, οι ειδικοί τονίζουν πως μόνο 10 δευτερόλεπτα αγκαλιάς είναι αρκετά για να μειωθεί η αρτηριακή πίεση και οι ορμόνες του στρες και να αυξηθούν οι ορμόνες της ευεξίας (όπως η ωκυτοκίνη).
Κάθε 21 Ιανουαρίου όλοι οι άνθρωποι της Γης αγκαλιάζουν τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Μία αγκαλιά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως ωφελεί τη σωματική και πνευματική υγεία.
Η Παγκόσμια Ημέρα αγκαλιάς είναι άκρως δημοφιλής και ευρέως γνωστή, και γιορτάζεται στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, την Αυστραλία, όλη την Ευρώπη και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.
Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς - 21 Ιανουαρίου 2026: Πόσες χρειαζόμαστε καθημερινά; - Πότε καθιερώθηκε, από ποιον προήλθεΗ ιδέα ξεκίνησε το 1986 από τον φοιτητή Kevin Zaborney, ως απάντηση στην έλλειψη εκδηλώσεων συναισθηματικής υποστήριξης.
Γιατί είναι σημαντική η αγκαλιά-Ψυχολογικά οφέλη: Μειώνει το άγχος, την αρτηριακή πίεση και ενισχύει τα συναισθήματα σύνδεσης, εμπιστοσύνης και οικειότητας.
Πώς να την γιορτάσετε-Αγκαλιάστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα (οικογένεια, φίλους).
Η ευεργετική της επίδρασηΟι ειδικοί τη θεωρούν ως το καλύτερο φάρμακο, αφού τα οφέλη της είναι πολλά και έστω και μία αγκαλιά μέσα στην ημέρα, μπορεί να μας χαρίσει μία καλύτερη ζωή.
