Προσωπικός γιατρός: Το μακρύ ταξίδι της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ – Τα θετικά βήματα και η επόμενη μέρα
Ποια είναι τα θετικά της τελευταίας περιόδου σύμφωνα με τον γιατρό Ευάγγελο Φραγκούλη
Ο κ. Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Οικογενειακός Γιατρός, ΓΓ της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής και ΠΦΥ, αποτυπώνει την πορεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις ανάγκες της επόμενης μέρας στον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού.
Πριν ακριβώς 12 χρόνια, με την οικονομική κρίση να έχει χτυπήσει ισχυρά τη χώρα και επί υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη ξεκινούσε πανηγυρικά μια μεγάλη προσπάθεια μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της χώρας μας υπό την αυστηρή καθοδήγηση των Ευρωπαίων Εταίρων μας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είχαν διακρίνει την επιτακτική ανάγκη και επιβάλει την άμεση δόμηση συστήματος ΠΦΥ με θεμέλιο της τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Στην κεντρική εκδήλωση ένας από τους σκαπανείς της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ωρυόταν πως η οργάνωση ενός συστήματος ΠΦΥ δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και απαιτείται μια δεκαετία. Όσο χρόνο χρειάστηκε ο Οδυσσέας να φθάσει στην Ιθάκη.
Οι εναλλαγές στη διακυβέρνηση της χώρας δεν βοήθησαν να επιτευχθεί ο στόχος. Η μεταρρύθμιση των ΤΟΜΥ και του θεσμού του οικογενειακού ιατρού κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι βασισμένη στις αρχές και τις αξίες της ΠΦΥ, έπεσε στα βράχια, κυρίως λόγω της αποτυχίας προσέλκυσης ιατρών και της ιδεοληπτικής μεροληψίας υπέρ του δημόσιου τομέα. Ουσιαστική πρόοδος υπήρξε μόλις πριν 3 έτη με την μεταρρύθμιση του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ). Ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης και κυρίως ο τότε Γενικός Γραμματέας για την ΠΦΥ κ. Μάριος Θεμιστοκλέους πέτυχαν τη δημιουργία μιας σημαντικής δεξαμενής ιατρών, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το συμπληρωματικό τους χαρακτήρα, αλλά και προχωρόντας σε μια σημαντική αύξηση των αποζημίωσεων των ιατρών. To αποτέλεσμα είναι σήμερα 2 στους 3 ενήλικες να είναι εγγεγραμμένοι σε λίστα ΠΙ.
