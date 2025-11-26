Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Σε έξαρση η γρίπη των πτηνών – Αυξημένος ο κίνδυνος για τους ανθρώπους προειδοποιεί το ECDC
Ραγδαία είναι η αύξηση των κρουσμάτων γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη – Τι συστήνουν οι ειδικοί του Eυρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) για τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες υγείας
Ένα από τα σοβαρότερα κύματα γρίπης των πτηνών των τελευταίων ετών καταγράφεται φέτος το φθινόπωρο στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Μεταξύ 6 Σεπτεμβρίου και 14 Νοεμβρίου 2025 εντοπίστηκαν 1.443 κρούσματα του παθογόνου ιού HPAI A(H5) σε άγρια πτηνά σε 26 ευρωπαϊκές χώρες, αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με το 2024 και ο υψηλότερος από το 2016.
Υδρόβια πτηνά και γερανοί στο επίκεντρο της επιδημίας
Τα υδρόβια πτηνά σε όλη την Ευρώπη έχουν πληγεί σημαντικά, με τον ιό να ανιχνεύεται ακόμη και σε φαινομενικά υγιή άγρια πουλιά, μια εξέλιξη που υποδηλώνει εκτεταμένη περιβαλλοντική μόλυνση. Παράλληλα, σε Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία παρατηρήθηκαν εστίες υψηλής θνησιμότητας σε κοινούς γερανούς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ειδικών.
