Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης για τους νέους από το WHAT’S UP της COSMOTE

Στην ενδυνάμωση των νέων, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και στην προσπάθεια που κάνουν να ανακαλύψουν τα «θέλω» τους και να τα πετύχουν, στοχεύει το νέο βιωματικό πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP. Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους νέους ανεξαρτήτως σπουδών, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης, είναι δωρεάν και εντάσσεται στις δράσεις της COSMOTE για την στήριξη της κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου.



Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ηλικίας 18-29 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με δημοφιλείς και καταξιωμένους καλεσμένους από τον ακαδημαϊκό, καλλιτεχνικό και επιστημονικό χώρο, καθώς και με προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για την έντονη εθελοντική συνεισφορά τους, όπως οι μουσικοί Bloody Hawk, Good Job Nicky και Άγγελος Πεντάρης, ο Τάκης Προεστάκης (ιδρυτής του ομώνυμου καταφυγίου ζώων Takis Shelter), οι Αθηνά Αλεξιάδου & Μαριλένα Βαϊνανίδη (ιδρύτριες του “Think Pig”), η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη, οι ψυχολόγοι Αφροδίτη Καψαρίδη και Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη, οι καθηγητές Μαρία Κακαβούλια (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και Ιωάννης Νικολάου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Πρόκειται για μια βιωματική εμπειρία που θα εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν πραγματικά τα «θέλω» τους, να τα κυνηγήσουν και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Ιδίως σε μια εποχή όπου οι νέοι εκτίθενται σε περισσότερα ερεθίσματα από κάθε άλλη γενιά, βιώνουν ριζικές αλλαγές και καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις.



Τι απασχολεί σήμερα τους νέους

Πολλά είναι τα θέματα που απασχολούν στις μέρες μας τη νέα γενιά -κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά, οικολογικά, ψυχικής υγείας- που έχουν ενταθεί ιδίως μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία. Μπορεί ορισμένα να διαφέρουν από εκείνα που απασχολούσαν τους νέους πριν από μερικές δεκαετίες, παραμένουν ωστόσο εξίσου σημαντικά. Κάτι που καταδεικνύουν αρκετές έρευνες, όπως ενδεικτικά και αυτή της της εταιρείας “The research hive” που διεξήχθη πρόσφατα για λογαριασμό της COSMOTE (πανελλαδικό δείγμα 1.133 ατόμων, 15-34 ετών). Σύμφωνα με την έρευνα η επαγγελματική αποκατάσταση και η ανεργία (σε ποσοστό 82%), οι σπουδές (57%), τα οικονομικά (55%), οι διαπροσωπικές σχέσεις (42%), αλλά και η ψυχική υγεία (39%), αποτελούν κυρίαρχους προβληματισμούς των νέων στη χώρα μας.



Τους νέους ανθρώπους απασχολούν, επίσης, ζητήματα, όπως η φτώχεια, η υπερεργασία και η εργασιακή εκμετάλλευση, ο ρατσισμός, η βία εναντίον των γυναικών, τα εργασιακά δικαιώματα, σύμφωνα με το Kantar Sustainability Sector Index 2022 (πανελλαδικό δείγμα 1.000 ατόμων, άνω των 18 ετών).



Σε μια προσπάθεια να αναλάβει ουσιαστική δράση και να λειτουργήσει ως παρακινητής στην αλλαγή συμπεριφοράς των νέων, η COSMOTE δημιούργησε το νέο πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης “YOU. MADE BY YOU”. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Chief Marketing Officer του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης: «Σ’ ένα περιβάλλον όπου όλοι οι άνθρωποι -και ειδικότερα οι νέοι- αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, αλλά και εσωτερικά διλήμματα, θέλουμε να είμαστε δίπλα τους έμπρακτα. Στην COSMOTE έχουμε εντοπίσει την ανάγκη των νέων ανθρώπων να βρουν τη δύναμη μέσα τους και να εξελιχθούν, γι’ αυτό δημιουργήσαμε στο WHAT’S UP το πρόγραμμα “YOU. MADE BY YOU”. Ένα πρωτότυπο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που στόχο έχει να λειτουργήσει ως αφετηρία για να γνωρίσουν οι νέοι καλύτερα τον εαυτό τους, να έρθουν πιο κοντά στα “θέλω” τους και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις πιο δυνατοί και πιο σίγουροι».



Τι περιλαμβάνει το δωρεάν βιωματικό πρόγραμμα “YOU. MADE BY YOU”

Το πρόγραμμα εστιάζει σε 3 θεματικές ενότητες: «Ο εαυτός μου» όπου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τι πραγματικά θέλουν και ποιες είναι οι επιλογές τους, «Οι άλλοι» όπου θα ανακαλύψουν πώς μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με τους γύρω τους και να συνυπάρχουν αρμονικά και «Η αλλαγή» όπου θα μάθουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν στο σύνολο και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.



Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί ένα διήμερο online σεμινάριο στις 20-21 Οκτωβρίου, συνολικής διάρκειας 12 ωρών. 1.000 συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαδράσουν μέσω zoom με τους ομιλητές, να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και βιώματα, να θέσουν ερωτήματα, να δεχτούν ανατροφοδότηση, να κάνουν ψυχογραφικές ασκήσεις και quiz, polls, να μιλήσουν για τη δική τους ιστορία.



Σε δεύτερη φάση, 100 από τους συμμετέχοντες της πρώτης φάσης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 3 private sessions (στις 30-31/10, 6-7/11 και 13-14/11), διάρκειας 4 ωρών το καθένα, που θα διεξαχθούν είτε μέσω zoom, είτε με φυσική παρουσία. Σκοπός των private sessions είναι να εμβαθύνουν περισσότερο στις θεματικές ενότητες του προγράμματος.



Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 11 Οκτωβρίου στο www.whatsup.gr/youmadebyyou/