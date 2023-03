Κλείσιμο

Μεγάλο ποσοστό των ανδρών στη Μεγάλη Βρετανία υποφέρουν από «ανδρόπαυση». Χάνουν τη λίμπιντο και την αυτοπεποίθησή τους στο κρεβάτι ενώ το 47% δηλώνει ότι είναι ευτυχισμένο σε μια σχέση με λίγο ή καθόλου σεξ.Μιατου ανδρικού περιοδικού GQ αποκάλυψε ότι το ένα τέταρτο των ανδρών προτιμούν να πάνε στο γυμναστήριο ή να δουλεύουν περισσότερο παρά να βρουν χρόνο γιακαι ρομαντισμό. Το 35% αποκαλύπτει ό,τι είναι πιο σημαντικό να περνά χρόνο με τους φίλους και την οικογένεια.Όσο σοκαριστικό και αν είναι για πολλούς που πιστεύουν το κλισέ ότι οι άνδρες δεν σκέφτονται τίποτε άλλο, αυτή η αποκάλυψη δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Βρετανός σεξολόγοςλέει πως η χαμηλή αυτοπεποίθηση στην κρεβατοκάμαρα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.Νιώθουν ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν και ανησυχούν ότι δεν είναι καλοί στο κρεβάτι, συγκρίνουν τον εαυτό τους με φανταστικές πρώην συντρόφους, φοβούνται ότι δεν έχουν διάρκεια ή θεωρούν πως το μέγεθος έχει σημασία.Και εκτός από τη σεξουαλική οικειότητα, οι άνδρες έχουν πρόβλημα και με τα ραντεβού. Σε εφαρμογές γνωριμιών οι άνδρες είναι πολύ λιγότεροι από τις γυναίκες και δεν είναι καλοί στο να δημιουργούν ένα ελκυστικό διαδικτυακό προφίλ. Ο ίδιος προτείνει κάποιες συμβουλές για να αντιμετωπίσουν οι άνδρες το πρόβλημα σε οποιαδήποτε ηλικία.Η συντήρηση μιας παθιασμένης σχέσης έχει να κάνει με την επικοινωνία. Τι φαντασιώσεις έχει ο καθένας σας; Τι στυλ σεξ σας αρέσει; Τι γεύση; Ο μόνος τρόπος για να μάθετε τι θέλει ο σύντροφός σας είναι να κάνετε ερωτήσεις και να ακούσετε - και να μην κρίνετε. Το θέμα είναι να ανακαλύψετε τι σας αρέσει και στους δύο. Προσπαθήστε να μην είστε θυμωμένοι, αμυντικοί ή διεκδικητικοί σχετικά με τα όνειρα και τις επιθυμίες του συντρόφου σας. Αν υποφέρετε από σεξουαλικό άγχος, βρείτε από κοινού ένα σχέδιο που να λειτουργεί και για τους δυο σας.Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις νέες σχέσεις. Μπορεί να πυροδοτηθεί από ανησυχίες όπως η ικανοποίηση του συντρόφου, η διάρκεια ζωής, το μέγεθος και η εικόνα του σώματος. Το πιο σημαντικό είναι να εντοπίσετε πρώτα αυτό που συμβαίνει, καθώς το σεξουαλικό άγχος συχνά περνάει απαρατήρητο. Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πάντα ότι είναι ανήσυχοι ή αγχωμένοι για το σεξ. Κλείστε μια συνεδρία με έναν ειδικό, βρείτε μια ομάδα ανδρών ή έναν φίλο για να μιλήσετε για τις ανησυχίες σας. Κατά τη διάρκεια της οικειότητας, επιβραδύνετε αμέσως. Μην βιάζεστε γιατί η βιασύνη προκαλεί περισσότερο άγχος και κάνει τα πράγματα χειρότερα. Να θυμάστε ότι το σεξ δεν είναι μόνο για το τέλος - μπορείτε να έχετε μια υπέροχη εμπειρία χωρίς οργασμό. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η σεξουαλική αυτοπεποίθηση μπορεί να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου.Πολλοί άνδρες βλέπουν πορνό και συνειδητά ή ασυνείδητα πιστεύουν ότι αυτό είναι το σεξ. Αυτό είναι σαν να βλέπεις το The Fast and the Furious και να το χρησιμοποιείς ως οδηγό για μαθήματα οδήγησης. Δεν λέω να μην παρακολουθείτε πορνό, αν αυτό είναι το θέμα σας, αλλά απλά να γνωρίζετε ότι συχνά δεν είναι ρεαλιστικό.Όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, θέματα όπωςη πρόωρη εκσπερμάτιση και η εμμηνόπαυση μπορούν να μπουν εμπόδιο στη σεξουαλική μας ζωή. Ή μπορεί απλώς να βαριόμαστε. Η διατήρηση της καλής υγείας είναι πολύ σημαντική για το σεξ. Το στρες, το άγχος, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ο ταραχώδης τρόπος ζωής με τα παιδιά και η δουλειά μπορούν να επηρεάσουν την οικειότητα. Φροντίστε να γυμνάζεστε αρκετά. Ο διαλογισμός μπορεί να ηρεμήσει το μυαλό και να βοηθήσει στη μείωση του στρες. Αν είστε παντρεμένοι για πολύ καιρό και έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας, αυτό συμβαίνει συχνά επειδή το σεξ είναι κάθε φορά το ίδιο. Οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Για τις γυναίκες, πολλές στα μέσα της δεκαετίας των 20 είναι δειλές όσον αφορά το σεξ, αλλά από τα 40 και τα 50 τους έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση.