Kύπρος Νικολαΐδης: H ζωή του «πατέρα» της αυχενικής διαφάνειας γίνεται ταινία

ή αλλιώς ο πατέρας τηςόπως τον αποκαλούν, είναι ο εμβρυολόγος που χάρη στη διαγνωστική τεχνική που ανακάλυψε είναι πλέον εφικτό στην 12η εβδομάδα της κύησης να εντοπιστούν τυχόν γενετικές μεταλλάξεις του εμβρύου μεταξύ των οποίων και αυτές που σχετίζονται με το«Είχαμε κάνει πάρα πολλές έρευνες την δεκαετία του ’90 για να αποδείξουμε πόσο κρίσιμη ήταν η αυχενική διαφάνεια. Σε πρώτο στάδιο η άλλο γιατροί οι μαιευτήρες που ασχολούνταν με την ιατρική του εμβρύου ήταν πολύ αρνητικοί και είχα αντιμετωπίσει μεγάλο πόλεμο αλλά οι ίδιες οι γυναίκες οι έγκυες επέμεναν ότι πρέπει να έχουν αυτή την ιατρική υπηρεσία» δήλωσε ο καθηγητής Εμβρυϊκής ιατρικής στοΗ αυχενική διαφάνεια γίνεται στην πιο ιδιαίτερη και πολλές φορές δύσκολη περίοδο των γονέων, την στιγμή που μετά την διάγνωση καλούνται οι γονείς να αποφασίσουν την διακοπή ή μη της«Ο ρόλος που έχει να παίξει ο γιατρός είναι να δώσει ακριβείς πληροφορίες στους γονείς για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έμβρυο και να το στηρίξει ανεξάρτητα από το», τόνισε ο κ. Νικολαΐδης.Μεγάλη πλατφόρμα παραγωγής ταινιών αποφάσισε να κάνει το έργο του εμβληματικού εμβρυολόγου ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Εκείνη την περίοδο έμελλε να έρθει αντιμέτωποςκαθώς διαγνώστηκε με καρκίνο.«Δέχθηκα για να μάθει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος το τι είναι σήμερα δυνατόν στην ιατρική. Ένα μήνα μετά είχα διαγνωστεί με ένα είδος καρκίνου του αίματος,τους κάλεσα και τους είπα να ξέρετε υπάρχει αρκετά μεγάλος κίνδυνος πριν τελειώσετε καν το φιλμ πριν το δείξετε να έχω πεθάνει», δήλωσε.Τον περασμένο μήνα τιμήθηκε με τοντου Τάγματος του Φοίνικα της Ελλάδος από τοΟ Κύπρος Νικολαϊδης θεωρείται ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας, διαγνωστική τεχνική που συντελεί στον πρώιμο εντοπισμό των γενετικών μεταλλάξεων που σχετίζονται με τοκαι είναι πρωτοπόρος στην έρευνα και τις εφαρμογέςγια τον εντοπισμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο περιφερικό αίμα της γυναίκας.Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αναπτύξει και επεμβατικές θεραπείες (διαχωρισμός μονοχοριονικών διδύμων, θεραπευτική απόφραξη τραχείας κ.ά.), που έχουν εφαρμογή στον τομέα τηςγεννήθηκε στιςτης Κύπρου. Σπούδασε Ιατρική στο King’s College School of Medicine and Dentistry στο Λονδίνο. Ο Καθηγητής Νικολαΐδης έγινε Διευθυντής στο Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, στην πρώτη μονάδα Εμβρυϊκής Ιατρικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Δημιούργησε ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμβρυϊκής ιατρικής με αποτέλεσμα το King’s College Hospital να γίνει ένα εξαιρετικά σημαντικό κέντρο Εμβρυϊκής Ιατρικής με χιλιάδες επισκέπτες-ιατρούς.Ο καθηγητής Νικολαΐδης αντικατέστησε την εξέταση του εμβρύου με το στηθοσκόπιο με «ομφαλο-παρακέντηση», δηλαδή δειγματοληψία αίματος μέσω της διαπλακουντιακής οδού. Η έρευνα του αφορά στο σύνολο της μαιευτικής παρακολούθησης. Στον προγεννητικό έλεγχο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορά το προγεννητικό υπερηχογράφημα, κυτταρογενετικές μελέτες, μετρήσεις Doppler και την κύηση υψηλού κινδύνου.Τα τελευταία 20 χρόνια(από τον Κ. Νικολαΐδη και την ομάδα του) ότι όλες οι κύριες ανευπλοειδίες μπορούν να ανιχνευτούν στις 11-13 εβδομάδες με τη βοήθεια του συνδυασμού χαρακτηριστικών της μητέρας υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών και βιοχημικών προσδιορισμών στο μητρικό αίμα.Μία επίσκεψη της επιτόκου στις 11-13 εβδομάδες, η οποία περιλαμβάνει τιςκαι μέτρηση συγκεκριμένων βιοδεικτών μπορεί με ακρίβεια να ορίσει τον εξατομικευμένο κίνδυνο για ένα ευρύ φάσμα παθολογίας της κύησης που περιλαμβάνει την αποβολή και τον ενδομήτριο θάνατο, την προεκλαμψία, το διαβήτη της εγκυμοσύνης, τον πρόωρο τοκετό, την αναστολή της ενδομήτριας ανάπτυξης και τη μακροσωμία. Η μέθοδος αυτή της παρακολούθησης της επιτόκου επιτρέπει τονμε ειδικά σχεδιασμένες επισκέψεις, επιτρέποντας το καλύτερο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα και την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση