Γερά οστά, υγιής οργανισμός

Το ερειστικό μας σύστημα, δηλαδή το σύνολο των οστών και των αρθρώσεών μας, είναι η στηρικτική βάση του σώματός μας και η υποδομή ολόκληρου του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι γνωστό ότι το πρώτο και το κύριο διατροφικό συστατικό που χρειάζονται τα οστά μας είναι το ασβέστιο. Τί γίνεται όμως όταν παρά το γεγονός ότι προσλαμβάνουμε τις αναγκαίες ποσότητες ασβεστίου, μέσω διατροφής ή συμπληρωμάτων, δεν γίνεται η σωστή απορρόφηση;Σε αυτή την περίπτωση η λύση έρχεται από τη λιποδιαλυτή βιταμίνη D, που συνθέτεται στο δέρμα μας μέσω της επίδρασης της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου. Η συγκεκριμένη βιταμίνη όχι μόνο ενισχύει την απορρόφηση ασβεστίου αλλά βοηθάει και τα οστά μας να το μεταβολίζουν. Αυτό το γεγονός μάλιστα τη φέρνει σε πρώτη ζήτηση σε μια περίοδο που λόγω των συνεχόμενων ανατροπών της καθημερινής ζωής χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο υγιές σώμα άρα η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D στον οργανισμό μας αποτελεί άμεση προτεραιότητα.Παρ' ότι το σώμα μας έχει δυνατότητες να αυτορρυθμίζεται και να παράγει βιταμίνη D, ο νέος, πιο περιοριστικός τρόπος ζωής που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και ανεπαρκή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη βιταμίνης D στους περισσότερους ανθρώπους. Εναλλακτικά, βέβαια μπορούμε να τη λαμβάνουμε μέσω της τροφής ή συμπληρωμάτων, καθώς ο ρόλος της στην υγεία του σώματος και της ψυχολογίας μας είναι καίριος.Κατά κύριο λόγο λοιπόν ο σκελετός μας, εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια βιταμίνης D, αφού μέσω αυτής διατηρείται η ομοιόσταση του ασβεστίου και του φωσφόρου που συμβάλουν στην υγεία των οστών. Ιδιαίτερα στις προχωρημένες ηλικίες η καθημερινή χορήγηση αποδεικνύεται σωτήρια αφού μειώνει τις αστάθειες, τις πτώσεις και τα κατάγματα σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δέκα νοσηλευτικά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων 338 ατόμων (262 γυναίκες & 76 άνδρες), με μέσο όρο ηλικίας τα 84 έτη.* Η λήψη της είναι επίσης αναγκαία από την πλειοψηφία γυναικών σε εγκυμοσύνη και γυναικών σε εμμηνόπαυση που συνήθως παρουσιάζουν ταυτόχρονη έλλειψη βιταμίνης D και ασβεστίου ή δυσκολίες στην απορρόφησή τους.Ακόμα, η βιταμίνη D συμβάλει ουσιαστικά στη λειτουργικότητα των μεμβρανών και στη διαφοροποίηση των κυττάρων. Με δύο λόγια, η λειτουργία οργάνων όπως το δέρμα, οι μυς, το πάγκρεας, ο παραθυρεοειδής αδένας, τα νεύρα και φυσικά το ανοσοποιητικό σύστημα εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από την επάρκεια της. Επιπλέον, προλαμβάνει διάφορες σοβαρές παθήσεις, όπως φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, κάποιες μορφές καρκίνου, η σκλήρυνση κατά πλάκας και η υπέρταση.Η έλλειψη της βιταμίνης D όμως δεν οφείλεται μόνο στη μη έκθεση στον ήλιο ή στη μη ισορροπημένη διατροφή, όπως ήδη αναφέραμε. Η χρήση αντιλιακού, το χρώμα της επιδερμίδας, η λήψη σκευασμάτων που αλληλεπιδρούν με την απορρόφηση της βιταμίνης D, όπως για παράδειγμα η κορτιζόνη και τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, η παχυσαρκία, τα διάφορα σύνδρομα δυσαπορρόφησης όπως η κοιλιοκάκη, η Νόσος Whipple και η Νόσος Crohn είναι μερικές ακόμα αιτίες ανεπάρκειας βιταμίνης D στον οργανισμό μας.Ο τέλειος σύμμαχος: Τις ιδανικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε οργανισμού για βιταμίνη D, διαθέτει η εταιρεία UNI-PHARMA. H ολοκληρωμένη σειρά D3 FIX περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές επιλογές, συνδυασμένες ανά περιπτώσεις με ασβέστιο, βιταμίνη K2 και άλλα στοιχεία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.Εμείς δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε στα φαρμακεία αυτή που μας ταιριάζει.*(V. Chel & H. A. H. Wijnhoven & J. H. Smit & M. Ooms & P. Lips, Efficacy of different doses and time intervals of oral vitamin D supplementation with or without calcium in elderly nursing home residents, Osteoporos Int (2008) 19:663–671).(J. Christopher Gallagher, Vitamin D and falls the dosage conundrum, NATURE REVIEWS | ENDOCRINOLOGY 2016)Περισσότερες πληροφορίες εδώ