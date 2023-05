Κλείσιμο

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα για διακοπές το 2023 δίνει η New York Post στο πρόσφατο εκτενές άρθρο της New York Post Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η New York Post , «όταν ονειρεύεστε τις τέλειες διακοπές, στο μυαλό σας έρχονται παραλίες με λευκή άμμο σε τροπικό κλίμα, φρέσκα φρούτα και μια πλούσια κουλτούρα. Υπάρχει μέρος και με τα τρία; Μιλάμε για την Ελλάδα, η οποία αποτελούσε ανέκαθεν τουριστικό προορισμό τόσο για τον πλούσιο πολιτισμό της όσο και για την απόλυτη χαλάρωση».Ανάμεσα στα μέρη που προτείνονται στο αφιέρωμα, ξεχωρίζουν η Σίφνος και η Νάξος που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις. Σχετικά με τηπου είναι πρώτη στη λίστα, η συντακτική ομάδα αναφέρει πως «αν αναζητάτε το τέλειο Ελληνικό νησί που διαθέτει ισορροπία από όμορφες παραλίες, χαλαρή νυχτερινή ζωή, λευκά κυκλαδίτικα χωριά, ποιοτικό τουρισμό και ίσως το καλύτερο φαγητό στις Κυκλάδες, τότε μην κοιτάξετε πέρα από τη Σίφνο».Όσον αφορά τηπου καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, το μέσο θεωρεί πως είναι εκείνο το είδος του προορισμού που είναι ελκυστικό, όχι μόνο για όσους αναζητούν το φως του ήλιου και τη νυχτερινή ζωή, αλλά και για όσους θέλουν να βιώσουν την αυθεντική Ελληνική κουλτούρα. Επιπλέον, σε πολλά χωριά φοράνε ακόμα παραδοσιακές φορεσιές, υφαίνουν σε παλιούς αργαλειούς και ζουν από τους καρπούς της γης. Τον κατάλογο της New York Post συμπληρώνουν η Λέσβος, το Πήλιο, η Κρήτη, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Μύκονος και η Σαντορίνη.Αναφορικά με την επικείμενη τουριστική σεζόν,δήλωσε πως «τα μηνύματα που εισπράττουμε μέχρι στιγμής είναι πολύ θετικά. Η Σίφνος αναμένεται να γίνει πόλος έλξης για τουρίστες από Ελλάδα και εξωτερικό. Αγορές όπως Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία και Μ.Βρετανία δείχνουν την προτίμηση τους στο Κυκλαδίτικο νησί της αρμονίας. Παράλληλα αναπτύσσονται νέες αγορές, όπως των ΗΠΑ».Στο ίδιο πνεύμα,, πρόσθεσε πως «προβλέπεται μια σεζόν με υψηλή επισκεψιμότητα από το εξωτερικό. Οι ταξιδιώτες του σήμερα, επιθυμούν κάτι παραπάνω από το μοντέλο "ήλιος -θάλασσα". Επιζητούν το αυθεντικό και θέλουν να ανακαλύψουν τη φύση και έναν διαφορετικό πολιτισμό. Η Νάξος γοητεύει τους τουρίστες από την Ευρώπη, την Αμερικη, την Αυστραλία, ακόμη και την Ασία, γιατί κρύβει μέσα της όλη την Ελλάδα».Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων