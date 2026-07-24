Ένα εμβληματικό ακίνητο στο ιστορικό κέντρο των Χανίων αναζητά τον επενδυτή που θα αναλάβει το μέλλον του
Ένα εμβληματικό ακίνητο στο ιστορικό κέντρο των Χανίων αναζητά τον επενδυτή που θα αναλάβει το μέλλον του
Το ιστορικό «Ψυγείο» εισέρχεται σε μια νέα φάση αξιοποίησης, συνδέοντας την ταυτότητά του με τη σύγχρονη επενδυτική δυναμική της πόλης.
Η Κρήτη είναι ένας κόσμος σύνθετος και αυτόνομος. Τα Χανιά, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, εκφράζουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο όλα τα διαφορετικά πρόσωπα της Μεγαλονήσου. Αποτελούν ένα παραθαλάσσιο αστικό κέντρο με ισχυρή ιστορική ταυτότητα, το οποίο φέρει στη σύγχρονη φυσιογνωμία του τα ίχνη των πολιτισμών που πέρασαν από αυτό μέσα στους αιώνες. Είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές πόλεις όπου η ιστορική διαδρομή παραμένει ορατή μέσα στον ίδιο τον αστικό ιστό, στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, στις προσόψεις των κτηρίων και στις συνοικίες που εξακολουθούν να διατηρούν την ψυχή των κοινοτήτων που τις κατοίκησαν. Στα Χανιά, η πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης αποτυπώνεται έντονα τόσο στη χάραξη των δρόμων όσο και στην αρχιτεκτονική της.
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