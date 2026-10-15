Σαντορίνη και Μύκονος: Η νέα τουριστική στρατηγική και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα των δύο νησιών
Σαντορίνη και Μύκονος: Η νέα τουριστική στρατηγική και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα των δύο νησιών
Ανδρέας Φιορεντίνος: «Η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού πρέπει να φτάνει σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή και σε κάθε εποχή του χρόνου».
Με κεντρικό μήνυμα την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Σαντορίνης και της Μυκόνου μέσα από την ανάδειξη της αυθεντικότητας, του πολιτισμού και των διαφορετικών εμπειριών τους, ολοκληρώθηκε το Santorini-Mykonos GNTO Tourism Forum 2026, που οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, σε συνεργασία με τους Δήμους Θήρας (Σαντορίνης) και Μυκόνου, στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων του Υπουργείου Τουρισμού και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, αφού ευχαρίστησε τους Δημάρχους Θήρας, Νίκο Ζώρζο, και Μυκόνου, Χρήστο Βερώνη, τους τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, καθώς και τα στελέχη του ΕΟΤ που συνέβαλαν στην επιτυχή οργάνωση του Forum, ανέπτυξε τρεις βασικούς άξονες για την επόμενη ημέρα των δύο προορισμών: χρόνος, χώρος και αξία.
Όπως εξήγησε, στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών σε περισσότερους μήνες του έτους, η ανάδειξη περισσότερων περιοχών και εμπειριών σε κάθε νησί και η ενίσχυση του οφέλους που αφήνει ο τουρισμός στην τοπική οικονομία. «Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επιτυχία φτάνει σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή και σε κάθε εποχή του χρόνου», υπογράμμισε.
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, αφού ευχαρίστησε τους Δημάρχους Θήρας, Νίκο Ζώρζο, και Μυκόνου, Χρήστο Βερώνη, τους τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, καθώς και τα στελέχη του ΕΟΤ που συνέβαλαν στην επιτυχή οργάνωση του Forum, ανέπτυξε τρεις βασικούς άξονες για την επόμενη ημέρα των δύο προορισμών: χρόνος, χώρος και αξία.
Όπως εξήγησε, στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών σε περισσότερους μήνες του έτους, η ανάδειξη περισσότερων περιοχών και εμπειριών σε κάθε νησί και η ενίσχυση του οφέλους που αφήνει ο τουρισμός στην τοπική οικονομία. «Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επιτυχία φτάνει σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή και σε κάθε εποχή του χρόνου», υπογράμμισε.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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