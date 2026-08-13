Πέρα από το Τείχος του Βερολίνου
Πέρα από το Τείχος του Βερολίνου
Από το 1961 έως το 2026, το αίτημα των λαών είναι πάντα ένα. Η Ελευθερία.
Πόλεις που τις επισκέπτεσαι για να δεις τα μνημεία τους και πόλεις που τις επισκέπτεσαι για να νιώσεις τις πληγές τους. Το Βερολίνο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Μόνο που εδώ, το κεντρικό έκθεμα της ιστορίας είναι ένας τσιμεντένιος δακτύλιος που έσφιγγε τον λαιμό της πόλης για σχεδόν τρεις δεκαετίες.
Περπατώντας σήμερα στην Potsdamer Platz, ανάμεσα σε ουρανοξύστες από γυαλί και ατσάλι, είναι δύσκολο να φανταστείς ότι κάποτε εδώ ήταν η «Γη του Κανενός». Μια έρημος από νάρκες, συρματοπλέγματα και θάνατο. Το Τείχος του Βερολίνου δεν ήταν μόνο ένα σύνορο· ήταν η υλοποίηση του παραλογισμού, μια πέτρινη λεπίδα που χώρισε τον κόσμο στα δύο, αφήνοντας πίσω της μια γενιά ανθρώπων που έμαθαν να ζουν αποκομμένοι από τους συγγενείς, την οικογένεια και τους φίλους τους.
Για να κατανοήσει κανείς το «γιατί» του Τείχους, πρέπει να γυρίσει πίσω, στο 1945. Το Βερολίνο είναι τότε ένα τοπίο από στάχτες. Η ναζιστική Γερμανία έχει καταρρεύσει και οι νικητές –Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Σοβιετικοί– μοιράζουν τα ερείπια. Η πόλη χωρίζεται σε τέσσερις τομείς. Όμως, η συμμαχία του πολέμου μετατρέπεται γρήγορα στη δεύτερη λαίλαπα που θα συγκλονίσει την Γερμανία, αυτή του Ψυχρού Πολέμου.
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