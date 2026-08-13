Εμβόλιο στη γάτα σας; Πώς θα τη βοηθήσετε να νιώσει καλύτερα
Εμβόλιο στη γάτα σας; Πώς θα τη βοηθήσετε να νιώσει καλύτερα
Όταν επιστρέψετε σπίτι, το σημαντικότερο είναι να προσφέρετε στη γάτα σας ηρεμία και ασφάλεια. Υπάρχουν όμως και άλλα που πρέπει να κάνετε.
Η γατούλα μας είναι ένα από τα πολυτιμότερα πλάσματα της ζωής μας. Γνωρίζουμε κάθε της συνήθεια, αντιλαμβανόμαστε πότε έχει διάθεση για παιχνίδι και ανησυχούμε ακόμη και με την παραμικρή αλλαγή στη συμπεριφορά της.
Τα εμβόλια που της κάνουμε θεωρούνται ασφαλή και η μεγάλη πλειονότητα των γατών δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα μετά τη χορήγησή τους. Ένα μικρό ποσοστό, ωστόσο, μπορεί να παρουσιάσει ορισμένες ήπιες και προσωρινές παρενέργειες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Τα εμβόλια που της κάνουμε θεωρούνται ασφαλή και η μεγάλη πλειονότητα των γατών δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα μετά τη χορήγησή τους. Ένα μικρό ποσοστό, ωστόσο, μπορεί να παρουσιάσει ορισμένες ήπιες και προσωρινές παρενέργειες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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