Εμβόλιο στη γάτα σας; Πώς θα τη βοηθήσετε να νιώσει καλύτερα

Όταν επιστρέψετε σπίτι, το σημαντικότερο είναι να προσφέρετε στη γάτα σας ηρεμία και ασφάλεια. Υπάρχουν όμως και άλλα που πρέπει να κάνετε.