Πώς θα καταλάβετε ότι η γάτα σας έχει πάθει θερμοπληξία
Πώς θα καταλάβετε ότι η γάτα σας έχει πάθει θερμοπληξία
Τι κάνετε και τι όχι σε μια τέτοια περίπτωση.
Η γατούλα μας είναι ένα από τα πολυτιμότερα πλάσματα της ζωής μας. Μπορεί να επιλέγει μόνη της πού θα κοιμηθεί και να δείχνει ότι γνωρίζει καλύτερα ποιο είναι το πιο δροσερό σημείο του σπιτιού, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται την αμέριστη φροντίδα μας.
Ως υπεύθυνοι κηδεμόνες, γνωρίζουμε ότι η αγάπη δεν φαίνεται μόνο στις αγκαλιές και στα παιχνίδια αλλά στην προσοχή με την οποία παρατηρούμε οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά της. Η δε θερμοπληξία είναι ένα από τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής.
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Ως υπεύθυνοι κηδεμόνες, γνωρίζουμε ότι η αγάπη δεν φαίνεται μόνο στις αγκαλιές και στα παιχνίδια αλλά στην προσοχή με την οποία παρατηρούμε οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά της. Η δε θερμοπληξία είναι ένα από τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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