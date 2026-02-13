Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό
Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό

Οι χρήστες μπορούν να τη βρουν ακολουθώντας τη διαδρομή: Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή Επαναφορά iPhone > Transfer to Android

Η Apple προσθέτει με την αναβάθμιση iOS 26.3 μια νέα λειτουργία που διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων από iPhone σε συσκευή Android, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία έχει δεχθεί κριτική για προβλήματα της πρόσφατης έκδοσης του λειτουργικού της.

Συγκεκριμένα, στο iOS 26.3 ενσωματώνεται στο μενού Ρυθμίσεων μια νέα επιλογή με τίτλο «Transfer to Android». Οι χρήστες μπορούν να τη βρουν ακολουθώντας τη διαδρομή: Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή Επαναφορά iPhone > Transfer to Android.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο χρήστης τοποθετεί το iPhone δίπλα στη νέα συσκευή Android, συνδέει τις δύο συσκευές μέσω QR code και στη συνέχεια ξεκινά η μεταφορά. Μέσω αυτής της λειτουργίας μεταφέρονται αρχεία, εφαρμογές, φωτογραφίες, μηνύματα και άλλα δεδομένα. Δεν μεταφέρονται, ωστόσο, δεδομένα υγείας, συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω Bluetooth, καθώς και προστατευμένα στοιχεία.

Μέχρι πρόσφατα, η μετάβαση από iOS σε Android μπορούσε να αποδειχθεί περίπλοκη, απαιτώντας συχνά χειροκίνητη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν δεδομένα. Με τη νέα λειτουργία, η διαδικασία γίνεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα, περιορίζοντας τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης.

Αντίστοιχες διευκολύνσεις έχει εισαγάγει και η Google για τη μεταφορά από Android σε iOS, καθιστώντας τη μετάβαση μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων πιο απλή και λιγότερο χρονοβόρα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Apple και η Google, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα και την ελεύθερη επιλογή των χρηστών. Η ΕΕ έχει επιβάλει κατά το παρελθόν υψηλά πρόστιμα σε εταιρείες τεχνολογίας, γεγονός που έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε προσαρμογές πριν επιβληθούν νέες κυρώσεις.

Πέρα από τη δυνατότητα μεταφοράς σε Android, το iOS 26.3 περιλαμβάνει και άλλες αλλαγές. Για συσκευές iPhone που διαθέτουν modem C1 ή C1X, προστίθεται νέος τρόπος απόκρυψης δεδομένων τοποθεσίας από παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, η αναβάθμιση περιλαμβάνει σειρά διορθώσεων ασφαλείας και επιδιορθώσεων ευπαθειών, ενισχύοντας την προστασία των συσκευών.

Η έκδοση iOS 26.3 είχε προηγουμένως διατεθεί σε δοκιμαστική μορφή (beta) κατά την περίοδο των εορτών και πλέον είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Για την εγκατάστασή της, οι χρήστες πρέπει να ανοίξουν τις Ρυθμίσεις, να μεταβούν στο Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού, να περιμένουν να εντοπιστεί η νέα έκδοση και στη συνέχεια να επιλέξουν την εγκατάσταση.
