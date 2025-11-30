Η επέλαση των ρομποταξί αλλάζει τις πόλεις και την οικονομία των μετακινήσεων: «Επανάσταση» σε ΗΠΑ και Λονδίνο, τα υπέρ και τα κατά

Η παραγωγικότητα του κλάδου μεταφορών θα σημειώσει άλμα, επιδρώντας θετικά στο σύνολο της οικονομίας. Ο μέσος Αμερικανός εργαζόμενος αφιερώνει σχεδόν μία ώρα καθημερινά στη μετακίνηση προς και από την εργασία. Η μετατροπή μέρους αυτού του χρόνου σε παραγωγική δραστηριότητα θα ενισχύσει την οικονομική απόδοση, όπως υποστηρίζει ο αναλυτής Γουίλ Ντένιερ της Gavekal. Η ομαλότερη κίνηση ενός αυτόνομου οχήματος και η βελτιωμένη ανάρτηση διευκολύνουν την εργασία εν κινήσει, ενώ η μείωση ατυχημάτων μειώνει δραστικά τις δαπάνες για νοσηλεία και αποκατάσταση.Η επίδραση στις πόλεις αναμένεται τεράστια. Στο κέντρο της μέσης αμερικανικής πόλης, οι χώροι στάθμευσης καταλαμβάνουν το ένα τέταρτο της έκτασης. Το μεγαλύτερο μέρος τους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα, είτε ως κατοικίες είτε ως γραφεία. Οι θέσεις στάθμευσης στον δρόμο θα μπορούσαν να μετατραπούν σε χώρους αποβίβασης ή πεζοδρόμια, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις με τα πόδια. Η μείωση των ατυχημάτων ίσως ενθαρρύνει περισσότερους κατοίκους να χρησιμοποιούν ποδήλατο. Πυκνότερα και καλύτερα συνδεδεμένα κέντρα πόλεων αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρή οικονομική ώθηση.Εκτός των κέντρων, όμως, τα ρομποταξί πιθανότατα θα ενισχύσουν την αστική εξάπλωση, καθώς τα μεγαλύτερα ταξίδια θα γίνονται πιο εύκολα. Τα αυτόνομα οχήματα μπορεί να αποσπάσουν επιβάτες από πιο αποδοτικά μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία, μετρό και τρένα, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο μείωσης εσόδων και επιδείνωσης υπηρεσιών. Οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των δημόσιων μεταφορών και να αξιοποιήσουν την αυτόνομη τεχνολογία για τη βελτίωσή τους, π.χ. με αυτοκινούμενα λεωφορεία.Παράλληλα, θα προκύψουν νέα ρυθμιστικά ζητήματα. Σε δρόμους με κυριαρχία ρομποταξί, οι κανόνες ίσως χρειαστεί να αυστηροποιηθούν. Ήδη, οι άνθρωποι οδηγοί τείνουν να «εκφοβίζουν» τα αυτόνομα οχήματα, καθώς οι αλγόριθμοι ασφάλειας προτιμούν να παραχωρούν προτεραιότητα, παρά να ρισκάρουν σύγκρουση. Οι πεζοί, χωρίς τον φόβο ενός απρόβλεπτου οδηγού, μπορεί να περνούν πιο απερίσκεπτα τον δρόμο. Επιπλέον, τα αυτόνομα οχήματα είναι πιο ευάλωτα σε βανδαλισμούς ή κλοπές, καθώς δεν υπάρχει οδηγός μέσα.Η τελική μορφή της «αυτόνομης πόλης» παραμένει αβέβαιη. Μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου, χρειάστηκαν σχεδόν 100 χρόνια μέχρι να φτάσουν πόλεις όπως η Ατλάντα, το Ντάλας και το Λος Άντζελες στο απόγειο του μοντέλου τους, με μεγάλους αυτοκινητόδρομους, τεράστιους χώρους στάθμευσης και «απλωμένες» συνοικίες. Η νέα εποχή φέρνει δικούς της κινδύνους, αλλά και τεράστιες δυνατότητες για ασφαλέστερες, πιο αποδοτικές και πιο ευέλικτες πόλεις.