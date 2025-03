Ένα ταξίδι στην καρδιά της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας

Sponsored contentΖούμε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, κάτι που οφείλεται και στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Όπως είναι φυσικό, αυτή η συνθήκη επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμβαδίζουν με τα δεδομένα της νέας εποχής, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε καινοτόμα τεχνολογικά μέσα να έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους. Ειδικά για τις startups, δεν αρκεί μόνο μια πρωτοποριακή ιδέα για να ξεχωρίσουν, αλλά χρειάζονται παράλληλα ισχυρά δίκτυα, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Γι’ αυτό, η συμμετοχή σε προγράμματα που παρέχουν εκπαίδευση, καθοδήγηση (mentoring) και πρόσβαση σε προηγμένες υποδομές αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια για κάθε νέο επιχειρηματία.Αυτές τις ανάγκες καλύπτουν τα Tech Incubator Centers, οι εξειδικευμένες δομές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ο σκοπός της δημιουργίας τους είναι να παρέχουν πολύτιμους πόρους, χώρους εργασίας, πρόσβαση σε δίκτυα, καθοδήγηση και επενδυτικές ευκαιρίες.Σε αυτή την κατεύθυνση, η Telekom υποστηρίζει την ανάπτυξη startups μέσα από τo Hubraum, ένα από τα κορυφαία Tech Incubator Centers παγκοσμίως, που έχει δημιουργήσει στην Κρακοβία και το Βερολίνο. Με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη, προσφέρει χρηματοδότηση, καθοδήγηση και πρόσβαση στο δίκτυό της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρηματικές ιδέες εξελίσσονται και αποκτούν εντυπωσιακές προοπτικές.Στο πλαίσιο αυτό, η COSMOTE, ως μέλος του Ομίλου Telekom, συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της καινοτομίας με το WORLD PASS powered by Telekom . Έτσι, έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους δύο ελληνικών startup να επισκεφθούν το campus της Κρακοβίας, όπου πέρασαν δύο ημέρες σε έναν χώρο εξοπλισμένο με τεχνολογίες αιχμής, όπως VR & AR, edge computing, 3D εκτυπωτές, laser cutters κ.ά. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, παρακολούθησαν διαλέξεις για την επιχειρηματικότητα, τη χρηματοδότηση και τη στρατηγική ανάπτυξη των startups, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για την πορεία μιας startup από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση της ιδέας της.Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν workshops σχετικά με την απόκτηση πελατών και την ανάπτυξη προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και στη σημασία των δοκιμών χρηστικότητας (usability testing) για τη βελτίωση των προϊόντων. Παρουσιάστηκαν, επίσης, case studies και τεχνικές UX research και A/B testing, βοηθώντας τις startups να κατανοήσουν τι λειτουργεί και τι χρειάζεται βελτίωση.Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα sessions ήταν το deep dive στην τεχνολογία, με τίτλο «Opportunities that Telekom can bring: AI, 5G APIs, IoT tech capabilities». Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το πώς η Telekom αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα 5G APIs και το IoT, αλλά και για το πώς οι ίδιες οι startups μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις τεχνολογίες είτε μέσω συνεργασιών, είτε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει το Hubraum.Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στην εξεύρεση κεφαλαίων, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις startups. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης με τίτλο «A general guide on raising venture capital financing», οι εισηγητές ανέλυσαν τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη οι επενδυτές πριν χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση. Επιπλέον, ανέδειξαν λάθη που αποθαρρύνουν τους επενδυτές και ατυχείς επιλογές των founders που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία μιας startup.Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με το pitching, όπου οι δύο νικήτριες startups, η Founderhood και η Run4More, παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και έλαβαν πολύτιμο feedback από τους παρευρισκόμενους. Το πρόγραμμα έκλεισε με ένα networking event, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν πολύτιμες επαφές για το μέλλον.Η επίσκεψη στην Κρακοβία δεν περιορίστηκε μόνο στην παρακολούθηση του προγράμματος. Αντίθετα, οι δύο νικητές εξερεύνησαν την ιστορική και ατμοσφαιρική πόλη, επισκέφθηκαν το Κάστρο Wawel και το Αλατωρυχείο Wieliczka, και φυσικά δοκίμασαν γεύσεις της πολωνικής κουζίνας, κλείνοντας την εμπειρία τους με τον καλύτερο τρόπο.Η Telekom, ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών διεθνώς με δυναμική παρουσία στην Αμερική, βρίσκει συνεχώς τρόπους να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Με κεντρικό μήνυμα «Διαμορφώνοντας την τεχνολογία για όλους» («Shaping Technology for All»), στο πρόσφατο MWC (Mobile World Congress) της Βαρκελώνης παρουσίασε καινοτομίες στη συνδεσιμότητα και τις ψηφιακές εφαρμογές, ενώ ανέδειξε τις τεχνολογίες AI τόσο για τους πελάτες της, όσο και για τα τηλεπικοινωνιακά της δίκτυα.