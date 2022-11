Χειμερινό μακιγιάζ: 5 παλέτες και προϊόντα που αξίζουν μια θέση στο νεσεσέρ σου

Είναι γνωστό πως όσα προϊόντα μακιγιάζ και να έχει μια γυναίκα ποτέ δεν είναι αρκετά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που ίσως να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι ότι το νεσεσέρ τους ποτέ δεν χωράει όσα καλλυντικά θα ήθελαν.Σε πόσες από εσάς δεν έχει συμβεί να καταλήγετε τελικά με μία ασήκωτη makeup bag που ξεχειλίζει, χωρίς να ξέρετε τι ακριβώς κρύβει μέσα; Πόσα όμως χρησιμοποιείτε στην πραγματικότητα; Αν όχι ελάχιστα, τα βασικά: Ενα ρουζ, μια μάσκαρα, το αγαπημένο σας κραγιόν και φυσικά ένα μολύβι ματιών ή eyeliner για σαγηνευτικό βλέμμα.Μήπως όμως έχει έρθει η ώρα να διαλέξτε τα καλλυντικά που θα χρειαστείτε τους επόμενους μήνες, αυτά που εφαρμόζετε καθημερινά και αφήστε στην άκρη όσα κρατάτε just in case.Είτε έχετε ένα συγκεκριμένο στιλ μακιγιάζ στην καθημερινότητά σας, είτε ετοιμάζεστε για μια βραδινή έξοδο υπάρχουν κάποια προϊόντα μακιγιάζ που χρειάζεστε οπωσδήποτε στο νεσεσέρ σας, για ένα ολοκληρωμένο, άψογο look. Φυσικά τα ίδια ισχύουν και για όσες από εσάς είστε αρχάριες στο μακιγιάζ.Αν πάλι έχετε βαρεθεί τα προϊόντα μακιγιάζ που έχετε και θέλετε να τα ανανεώσετε μπείτε στην πλατφόρμα τουκαι διαλέξτε αυτά που ταιριάζουν στο στυλ σας ακολουθώντας ταυτόχρονα και τις χειμερινές τάσεις της μόδας. Και φυσικά όλα θα φτάσουν στην πόρτα σας, άμεσα και σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε χάρη στις έγκαιρες παραδόσεις της πλατφόρμας. Και μην ξεχνάτε πως το SHOPFLIX.gr για πρώτη φορά συμμετέχει στηνμε ασυναγώνιστες τιμές σε αμέτρητα προϊόντα.Ας δούμε λοιπόν πια είναι αυτά.To θεμέλιο του μακιγιάζ είναι το Foundation. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε το σωστό για τον τύπο της επιδερμίδας σας. Προσπάθησε να είναι όσο πιο κοντά στο χρώμα του δέρματός σας προκειμένου να αποφύγετε τις έντονες χρωματικές διαφορές.Τοχαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα, αφήνοντας μια απαλή υφή και άνεση Προσφέρει υψηλή κάλυψη και δίνει ένα ματ αποτέλεσμα.

Η πούδρα είναι απαραίτητη για τη σταθεροποίηση του make up, ενώ μπορεί να κάνει το μακιγιάζ να δείχνει φρέσκο, ακόμα και μετά από αρκετές ώρες, απομακρύνοντας τη γυαλάδα από το μέτωπο και τη μύτη. Διαλέξτε compact ή loose μορφή, αναλόγως την κάλυψη που χρειάζεσαι. Στοθα βρείτε το Ιnfaillible 24H Freshwear Make Up σε μορφή πούδρας από την L’Oreal Paris. Προσφέρει κάλυψη και διάρκεια υγρού make up, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ματ αποτέλεσμα πούδρας. Είναι πολύ περισσότερα από μια πούδρα!Kάθε νεσεσέρ καλό είναι να έχει περισσότερες από μία, που θα χρησιμοποιούνται μόνες τους ή αναμεμειγμένες η μία με την άλλη.Tα ανοιχτά χρώματα κολακεύουν όλες τις γυναίκες και είναι εύκολα στη χρήση τους, ενώ το παιχνίδι με τις πιο σκούρες αποχρώσεις δίνει βάθος στο βλέμμα.Για να έχετε αρκετές χρωματικές επιλογές επιλέξετε παλέτες σκιών.Aπολύτως απαραίτητο, και ίσως η πιο σημαντική πινελιά για ένα όμορφο και ισορροπημένο αποτέλεσμα (γι’ αυτό εξάλλου καλύτερα είναι να μπαίνει στο τέλος). Για ένα φυσικό μακιγιάζ, τονίζετε τα μήλα σας, φροντίζοντας πάντα να «σβήνει» φυσικά το χρώμα στις άκρες.Μια πολύ καλή επιλογή είναι να επιλέξετε παλέτες που εκτός από ρουζ περιέχουν Bronzer και HighlighterΑναμφίβολα το μολύβι ματιών τονίζει το βλέμμα και κολακεύει κάθε γυναίκα. Mία λεπτή γραμμή στο πάνω βλέφαρο, πολύ κοντά στις ρίζες των βλεφαρίδων και με ανοδική κλίση προς τα έξω, καθώς επίσης και μία «σβησμένη» γραμμή (να μοιάζει περισσότερο με σκιά) στο κάτω βλέφαρο, ταιριάζει σχεδόν σε όλες τις γυναίκες.Kανένα μακιγιάζ δεν αναδεικνύει το πρόσωπο, αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Για να είστε απόλυτα ικανοποιημένες, επιλέξτε τη μάσκαρα που ταιριάζει στις ανάγκες των βλεφαρίδων σας (π.χ. για όγκο, για μάκρος, για πιο γυριστές βλεφαρίδες κλπ.) σε χρώματα της μόδας ή σε κλασικό μαύρο.Εντάξει χωρίς αυτό δεν πάτε πουθενά. Η’ για να το πούμε καλύτερα το κραγιόν είναι αυτό που θα ολοκληρώσει το μακιγιάζ σας. Μπορείτε πάντα να έχετε μαζί σας και ένα λιπγκλός που δίνει κυρίως λάμψη στα χείλη, ενώ τα χρώματά τους είναι πιο διάφανα και φωτεινά και καλύτερα να χρησιμοποιούνται μόνα τους τις πρωινές ώρες. Διαλέξετε το χρώμα κραγιόν που σας ταιριάζει και απογειώστε το look σας,Φυσικά μπορείτε πάντα να αγοράσετε παλέτες ή σετ μακιγιάζ που περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα προϊόντα σε ένα.Όπως για παράδειγμα το, που περιέχει bronzer, lip gloss, mascara, κραγιόν, μολύβι ματιών, πινέλο μακιγιάζ και σκιές Ματιών.Μια επίσης ολοκληρωμένη επιλογή για μακιγιάζ είναι και τοΠρόκειται για ένα υπέροχο σετ σε πορτοφόλι που περιέχει: 40 σκιές σε compact μορφή, 20 lipsticks, 4 Ρουζ, 4 Bronzer, 4 Σκιές για τα φρύδια και πινελάκια για ένα άρτιο, ολοκληρωμένο επαγγελματικό αποτέλεσμα στο μακιγιάζ σας που θα μαγνητίσει τα βλέμματα.