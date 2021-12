To πρώτο Lenovo Official Store είναι γεγονός!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Lenovo ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Lenovo Official Store, του νέου απόλυτου technology destination! Ο Νο1 κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο εγκαινίασε το νέο του κατάστημα στο τρίτο επίπεδο του The Mall Athens, μέσα σε γιορταστική, Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Το Lenovo Official Store, powered by Oktabit, διαθέτει τόσο τις καταναλωτικές, αλλά και τις επαγγελματικές σειρές της Lenovo, οι οποίες διακρίνονται για την απόδοση, την ασφάλεια και το design τους.Με προϊόντα σχεδιασμένα με την παγκόσμια εμπειρία της Lenovo για τις ανάγκες των πελατών της σε όλο τον κόσμο, το πρώτο Lenovo Official Store φιλοξενεί το σύνολο του οικοσυστήματος προϊόντων Lenovo, από tablet μέχρι workstation, καθώς και μοναδικές, καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως το ThinkPad X1 Fold, το πρώτο Laptop στον κόσμο με αναδιπλούμενη οθόνη.Έτσι, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις σειρές ThinkPad, ThinkBook, Yoga και Legion, αλλά και να ενημερωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό για τις λύσεις τεχνολογίας που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις σειρές προϊόντων ThinkPad, oι οποίες έως σήμερα δεν ήταν διαθέσιμες προς επίδειξη στο σύνολό τους, σε φυσικά καταστήματα.Με την επιμέλεια του αρχιτεκτονικού γραφείου AVW Architecture, όλες οι σχεδιαστικές επιλογές του Lenovo Official Store συντονίζονται στη δημιουργία ενός χώρου που στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία: την εμπειρία Lenovo (Lenovo Experience).Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Lenovo Official Store, ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Γενικός Διευθυντής της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Ως Νο1 κατασκευαστής Η/Υ στον κόσμο, στη Lenovo ακούμε προσεκτικά τους πελάτες μας και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, πριν κάνουμε το επόμενο βήμα. Μέσα από την άμεση επικοινωνία και το feedback που παίρνουμε, είναι ξεκάθαρο ότι η εμπειρία χρήσης μίας συσκευής Lenovo είναι εξίσου ουσιαστική με τις τεχνικές προδιαγραφές που διαθέτει. Για αυτό είναι βασικό, όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν κάποιο από τα προϊόντα μας να μπορούν να το γνωρίσουν από κοντά. Το Lenovo Official Store έχει σχεδιαστεί για να είναι ο απόλυτος προορισμός τεχνολογίας και είναι μεγάλη μας χαρά που ξεκινάμε αυτό το νέο ταξίδι σε συνεργασία με την Oktabit, έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς στην Ελλάδα.»«Συνεπείς στη δέσμευσή μας για άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση εδώ και 30 χρόνια, χαιρόμαστε που διευρύνουμε τη συνεργασία μας με την Lenovo και προσκαλούμε τους λάτρεις της τεχνολογίας και τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται να δουν τις επιλογές τους από κοντά, να επισκεφθούν το νέο κατάστημα. Η φετινή χρονιά με τις δικές της ιδιαιτερότητες, ανέδειξε τη σημασία της τεχνολογίας και ειδικά των προϊόντων πληροφορικής. Το κοινό μας το όραμά με την Lenovo είναι στο Lenovo Official Store, να προσφέρουμε τη δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να δει από κοντά, να αγγίξει και να περιηγηθεί σε μία γκάμα συσκευών που μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την καθημερινότητα του. Με εμπιστοσύνη στην εμπειρία μας και στο δυναμικό μας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε με επιτυχία στην ανάδειξη των προϊόντων της Lenovo σε ένα περιβάλλον με υψηλή αισθητική, προσφέροντας εξυπνότερη τεχνολογία για όλους», δήλωσε ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της Oktabit.