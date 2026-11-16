Στο Μαξίμου έξι δήμαρχοι για τους νέους συντελεστές δόμησης, στόχος της κυβέρνησης να κλείσει γρήγορα το «μέτωπο»
Στο Μαξίμου έξι δήμαρχοι για τους νέους συντελεστές δόμησης, στόχος της κυβέρνησης να κλείσει γρήγορα το «μέτωπο»
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι στη συζήτηση που θα γίνει σήμερα θα επιχειρηθεί να πέσουν γενικώς οι τόνοι
Με στόχο να «κλείσει» σχετικά γρήγορα ένα μέτωπο που άνοιξε με άξονα κυρίως τα βόρεια προάστια της Αττικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου έξι δημάρχους των βορείων προαστίων της Αττικής που του είχαν αποστείλει επιστολή την περασμένη εβδομάδα με αιχμή το ζήτημα της μεταφοράς τετραγωνικών και των συντελεστών δόμησης.
Σήμερα το μεσημέρι στις 13:00 θα βρεθούν στο Μαξίμου ο δήμαρχος Ψυχικού-Φιλοθέης Χαράλαμπος Μπονάτσος, ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολητάς, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ο δήμαρχος Πεύκης-Λυκόβρυσης Μάριος Ψυχάλης και ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης.
Οι εν λόγω δήμαρχοι, πέρα από την επιστολή που έστειλαν με αποδέκτη τον πρωθυπουργό, έχουν πρωτοστατήσει και για τη διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας για το νέο καθεστώς των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών (ΖΥΣ), μια μελέτη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως το τέλος του έτους και αναστάτωσε πολλές περιοχές μετά από δημοσιεύματα για «παράθυρο» έξτρα δόμησης σε ήδη κορεσμένες αστικές περιοχές.
Το ενδιαφέρον είναι ότι τα βόρεια προάστια αποτελούν πολιτικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τρεις εκ των δημάρχων προέρχονται πολιτικά από τη ΝΔ και συγκεκριμένα οι κ. Ξυπολητάς, Μπονάτσος και Αποστολόπουλος. Μάλιστα, όλο το προηγούμενο διάστημα «έσπασαν» τα τηλέφωνα κορυφαίων στελεχών της ΝΔ που πολιτεύονται στον βόρειο τομέα, ενώ η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη που έχει την ελευθερία να μην είναι υπουργός έδωσε το παρών και σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στο Ψυχικό, όπου ακούστηκαν μάλιστα βαριές κουβέντες για εργολάβους που βρήκαν νέο περιθώριο για να θησαυρίσουν.
Παρών στο ραντεβού θα είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, βουλευτής του βορείου τομέα της Β’ Αθηνών, ο οποίος εξ αρχής προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα μεταφοράς τετραγωνικών από δήμο σε δήμο. Σε παρόμοιο τόνο εξέπεμψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που πολιτεύεται στα βόρεια, αλλά και ο Άδωνις Γεωργιάδης που από νωρίς έγινε κοινωνός αντιδράσεων από τη Φιλοθέη και το Ψυχικό.
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι στη συζήτηση που θα γίνει σήμερα θα επιχειρηθεί να πέσουν γενικώς οι τόνοι, κάτι που ήδη συμβαίνει από το τέλος της περασμένης εβδομάδας όταν οι έξι δήμαρχοι πήγαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, αλλά δεν έκαναν δηλώσεις στις κάμερες, ενώ μέχρι τότε επεδίωκαν τη δημοσιότητα. Είχαν λάβει το μήνυμα από τον κ. Μητσοτάκη να μην πολώσουν το κλίμα μέχρι το ραντεβού της Δευτέρας, ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή.
Το παρών στο ραντεβού θα δώσει και η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος (Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μαριλένα Σούκουλη και ο γενικός γραμματέας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος), αν και πολλοί εκτιμούν ότι η κατάληξη του εγχειρήματος θα είναι η σιωπηρή ολοκλήρωση της συζήτησης, με μια δημόσια διαβούλευση που δεν θα καταλήξει σε οριστικές μελέτες και σε κανονιστικές πράξεις. Κοινώς, το status quo θα διατηρηθεί.
Σήμερα το μεσημέρι στις 13:00 θα βρεθούν στο Μαξίμου ο δήμαρχος Ψυχικού-Φιλοθέης Χαράλαμπος Μπονάτσος, ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολητάς, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ο δήμαρχος Πεύκης-Λυκόβρυσης Μάριος Ψυχάλης και ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης.
Οι εν λόγω δήμαρχοι, πέρα από την επιστολή που έστειλαν με αποδέκτη τον πρωθυπουργό, έχουν πρωτοστατήσει και για τη διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας για το νέο καθεστώς των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών (ΖΥΣ), μια μελέτη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως το τέλος του έτους και αναστάτωσε πολλές περιοχές μετά από δημοσιεύματα για «παράθυρο» έξτρα δόμησης σε ήδη κορεσμένες αστικές περιοχές.
Το ενδιαφέρον είναι ότι τα βόρεια προάστια αποτελούν πολιτικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τρεις εκ των δημάρχων προέρχονται πολιτικά από τη ΝΔ και συγκεκριμένα οι κ. Ξυπολητάς, Μπονάτσος και Αποστολόπουλος. Μάλιστα, όλο το προηγούμενο διάστημα «έσπασαν» τα τηλέφωνα κορυφαίων στελεχών της ΝΔ που πολιτεύονται στον βόρειο τομέα, ενώ η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη που έχει την ελευθερία να μην είναι υπουργός έδωσε το παρών και σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στο Ψυχικό, όπου ακούστηκαν μάλιστα βαριές κουβέντες για εργολάβους που βρήκαν νέο περιθώριο για να θησαυρίσουν.
Παρών στο ραντεβού θα είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, βουλευτής του βορείου τομέα της Β’ Αθηνών, ο οποίος εξ αρχής προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα μεταφοράς τετραγωνικών από δήμο σε δήμο. Σε παρόμοιο τόνο εξέπεμψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που πολιτεύεται στα βόρεια, αλλά και ο Άδωνις Γεωργιάδης που από νωρίς έγινε κοινωνός αντιδράσεων από τη Φιλοθέη και το Ψυχικό.
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι στη συζήτηση που θα γίνει σήμερα θα επιχειρηθεί να πέσουν γενικώς οι τόνοι, κάτι που ήδη συμβαίνει από το τέλος της περασμένης εβδομάδας όταν οι έξι δήμαρχοι πήγαν στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, αλλά δεν έκαναν δηλώσεις στις κάμερες, ενώ μέχρι τότε επεδίωκαν τη δημοσιότητα. Είχαν λάβει το μήνυμα από τον κ. Μητσοτάκη να μην πολώσουν το κλίμα μέχρι το ραντεβού της Δευτέρας, ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή.
Το παρών στο ραντεβού θα δώσει και η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος (Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μαριλένα Σούκουλη και ο γενικός γραμματέας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος), αν και πολλοί εκτιμούν ότι η κατάληξη του εγχειρήματος θα είναι η σιωπηρή ολοκλήρωση της συζήτησης, με μια δημόσια διαβούλευση που δεν θα καταλήξει σε οριστικές μελέτες και σε κανονιστικές πράξεις. Κοινώς, το status quo θα διατηρηθεί.
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