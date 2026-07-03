Κυριακή αργούτσικα στην παραλία του Σχοινιά

Κάτω από ένα μεγάλο πεύκο μια μεγάλη παρέα κάνει κατάληψη στον ίσκιο του. Νεαροί, νεαρές με τις αγριοφωνάρες τους δίνουν σε μεγάλη ακτίνα το παρών.-Μιχάλη, ρεεε!-Είναι καλά ρε;-Τρεχάτε, ρεεε!Πρώτα στρώθηκαν τρεις κουβέρτες. Μετά ανοίξανε τα καλάθια και απλώθηκαν τα καρβέλια, οι κεφτέδες, τα αυγά, τυριά και σαλάμια και το μπούτι τυλιγμένο στην λαδωμένη εφημερίδα. Ακολούθησε η νταμιτζάνα με το ρουμπίνι και τέλος στήθηκε το γραμμόφωνο που ανέλαβε να διασκεδάσει την σχετικά ήρεμη μέχρι τότε αμμουδιά.Σε τούτο το παλιόσπιτοσε τούτο το ρημάδι...Πολλαπλασιάστε την εικόνα –με μικρές παραλλαγές- επί χίλια και έχετε μπροστά σας το απερίγραπτο λαϊκό μωσαϊκό μιας Κυριακής στις ακτές της Αττικής.Εδώ παίζει ένα ακορντεόν και ωρύονται οι καλλικέλαδοι. Εκεί ένας κοιλαράς έχει ξαπλώσει ανάσκελα με τις ποδάρες του να φτάνουν σε επικίνδυνη απόσταση τη μύτη νεαρής δεσποινίδος.-Τραβήξτε τα πόδια σας, παρακαλώ!

Μια μπάλα βρόντηξε στο κεφάλι μιας κυρίας.-Α! Να χαθείτε ρεμπεσκέδες!Ένας μικρούλης με το ποτιστήρι του γεμάτο θαλασσινό νερό ποτίζει ένα θάμνο, χωρίς να αντιληφθεί τον γεροντάκο που από την άλλη μεριά έχει αναζητήσει κάποια σκιά.-Τι κάνεις εκεί βρε παλιόπαιδο;Πιο πέρα κάποιοι μερακλήδες το έχουνε ρίξει στα χασάπικα... Παλαμάκια και εκρήξεις ενθουσιασμού από τον περίγυρο.-Γεια σας ρε μαχαλόμαγκες!Τρεις χάριτες κρατάνε απλωμένο ένα σεντόνι σχηματίζοντας ένα παραβάν για να βάλει η τέταρτη το μαγιό της. Προς μεγάλη τέρψη των γύρω νεαρών το σεντόνι είναι άκρως διαφανές και ο ήλιος στα καλύτερά του.Κάποιος ανακαλύπτει ένα φίλο του, τον πλησιάζει από πίσω και... πλάτς πέφτει μια γερή καρπαζιά υπό μορφή αστείου. Ακολουθεί κυνηγητό ανάμεσα σε ατυχείς λουόμενους που λιάζονται.-Βρε μπαγάσααα. Να σου πάρει ο διάολος τη μάνα και τον πατέρα!...Προτιμούνται βέβαια κάποιες άλλες φωνές-διαλαλήσεις:-Λεμονάδεεες! Κρύες, παγωμένεεες!-Εδώ τα ΕΒΓΑ παγωτά!Και κάποιες σκόρπιες-μακρινές κραυγές :-Γεια σου Νιτσάκι!-Γεια σου ρε γόη ψωμόλυσσα!-Γιαννάκηηηη!Αναμφίβολα η λέξη που επικρατεί είναι: Πατώνεις;Μέσα και έξω σωστό πανδαιμόνιο.Όλα τα έχει μια λαϊκή Κυριακάτικη έξοδος: Κέφι, τραγούδι, κολύμπι, ξενοιασιά και... κεφτεδάκια!Αυτά διάβαζε κανείς στα ΝΕΑ του 1952 και πείτε μου τώρα τι έχει αλλάξει το 2026.Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας, FB: Σιταράς Θωμάς