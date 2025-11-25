Η τρίτη απελευθέρωση της Κορυτσάς, η πρώτη νίκη παγκοσμίως επί του Άξονα!

Η ιστορία της Κορυτσάς και η πρώτη και δεύτερη απελευθέρωσή της το 1912 και το 1914 αντίστοιχα - Η γαλλική «προδοσία»- Πώς εντάχθηκε οριστικά στο αλβανικό κράτος; - Η εκ νέου απελευθέρωση της Κορυτσάς στις 22 Νοεμβρίου 1940 και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί σ’ όλη τη χώρα