Όσμαν: «Πονάω αλλά ως αρχηγός δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα μου μόνη της»
Ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην άμυνα της Τουρκίας και στον μεγάλο βαθμό ετοιμότητας
Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για τη πρόκριση της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 ενώ στάθηκε και στον τραυματισμό του.
Ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR μπορεί να ήταν αμφίβολος για τον ημιτελικό με την Ελλάδα ωστόσο κατάφερε να δώσει το «παρών» στο ματς και μάλιστα να πραγματοποιήσει και πολύ καλή εμφάνιση έχοντας 17 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.
«Η άμυνά μας ήταν καταπληκτική. Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ομάδα, αλλά ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Το προπονητικό τιμ έκανε φανταστική δουλειά, ο Οσμάνι ήταν τρομερός. Συγχαρητήρια σε όλους. Σεβόμαστε την Ελλάδα, αλλά είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη. Έχουμε έναν ακόμη αγώνα» είπε αρχικά ο Τσέντι Όσμαν και συνέχισε:
«Προσωπικά πονάω, δεν ήμουν στο 100%, αλλά δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα μου μόνη της ως αρχηγός. Έπρεπε να παίξω, έστω κι αν δεν ήμουν στο 100%. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να παίξεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».
Ο Ερτσάν Οσμάνι από την πλευρά του επισήμανε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στον τελικό. Ευχαριστούμε το προπονητικό τιμ που μας προετοίμασε τόσο καλά. Είμαι ευχαριστημένος για τη συνεισφορά μου στη νίκη. Όλοι βοήθησαν. Ευχαριστώ και τους γιατρούς μας, που ετοίμασαν τον Όσμαν, που ήταν καθοριστικός για μας».
