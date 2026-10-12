Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Νίκολα Γιόκιτς: «Όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις...»
Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Νίκολα Γιόκιτς: «Όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις...»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιμένει στο ενδιαφέρον του για τον Νίκολα Γιόκιτς
«Ζεστό» φαίνεται ότι κρατάει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το όνειρό του να ντύσει στα πράσινα του Παναθηναϊκού τον Νίκολα Γιόκιτς.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τα ξημερώματα της Δευτέρας έκανε ένα νέο story για την κρυφή επιθυμία όσον αφορά τον Σέρβο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς που αποκάλυψε ο ίδιος στις αρχές Αυγούστου.
Στο story που χρησιμοποιεί το trend με τα Playmobil, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φαίνεται ως φιγούρα από το παιδικό παιχνίδι να κάθεται στο γραφείο του και, όπως γράφει στη λεζάντα, «όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις σε Jokic».
Σε επόμενο story, μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναδημοσίευσε βίντεο από την τελευταία ασίστ του Γιόκιτς που έγινε viral από φιλικό προετοιμασίας των Νάγκετς.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε σε συνέντευξή του τον Αύγουστο την προσπάθεια που έκανε φέτος να φέρει τον Joker στον Παναθηναϊκό λέγοντας «αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά».
Λίγες ημέρες αργότερα, δε, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ απάντησε και σε μήνυμα του ατζέντη του Γιόκιτς, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει το επόμενο καλοκαίρι.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τα ξημερώματα της Δευτέρας έκανε ένα νέο story για την κρυφή επιθυμία όσον αφορά τον Σέρβο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς που αποκάλυψε ο ίδιος στις αρχές Αυγούστου.
Στο story που χρησιμοποιεί το trend με τα Playmobil, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φαίνεται ως φιγούρα από το παιδικό παιχνίδι να κάθεται στο γραφείο του και, όπως γράφει στη λεζάντα, «όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις σε Jokic».
Σε επόμενο story, μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναδημοσίευσε βίντεο από την τελευταία ασίστ του Γιόκιτς που έγινε viral από φιλικό προετοιμασίας των Νάγκετς.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε σε συνέντευξή του τον Αύγουστο την προσπάθεια που έκανε φέτος να φέρει τον Joker στον Παναθηναϊκό λέγοντας «αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά».
Λίγες ημέρες αργότερα, δε, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ απάντησε και σε μήνυμα του ατζέντη του Γιόκιτς, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει το επόμενο καλοκαίρι.
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