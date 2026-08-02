Μαρκό: Πάει για δεύτερη «βόμβα» με Ρούμπεν Σεμέδο!

Ήταν να μην τους ανοίξει η όρεξη στη Μαρκό! Η μεταγραφική «βόμβα» που έριξε η ομάδα της Ανατολικής Αττικής με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί τάραξε τα νερά, όχι μόνο της Superbet League 2, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου