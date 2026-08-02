Μαρκό: Πάει για δεύτερη «βόμβα» με Ρούμπεν Σεμέδο!
SPORTS

Μαρκό: Πάει για δεύτερη «βόμβα» με Ρούμπεν Σεμέδο!

Ήταν να μην τους ανοίξει η όρεξη στη Μαρκό! Η μεταγραφική «βόμβα» που έριξε η ομάδα της Ανατολικής Αττικής με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί τάραξε τα νερά, όχι μόνο της Superbet League 2, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου

Μαρκό: Πάει για δεύτερη «βόμβα» με Ρούμπεν Σεμέδο!
Μια μεταγραφή που δείχνει τις ξεκάθαρες διαθέσεις και προθέσεις των ανθρώπων της διοίκησης, καθώς το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου, έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις.

Ωστόσο, η Μαρκό δεν θα σταματήσει στον Ελ Αραμπί! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του monobala.gr, οι «πράσινοι» του Μαρκόπουλου βρίσκονται σε επαφές με τον Ρούμπεν Σεμέδο!

Προφανώς δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο Ρούμπεν Σεμέδο αποτέλεσε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2019, όταν οι «ερυθρόλευκοι» επένδυσαν περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Βιγιαρεάλ. Ο Πορτογάλος στόπερ ήρθε στον Πειραιά με στόχο να αφήσει πίσω του τις δύσκολες στιγμές της καριέρας του και να ξαναβρεί την ποδοσφαιρική του ταυτότητα, κάτι που κατάφερε σε μεγάλο βαθμό υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς.

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