Οι Πρωταθλητές Ευρώπης διάλεξαν τα αυτοκίνητά τους
SPORTS

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης διάλεξαν τα αυτοκίνητά τους

Η συνεργασία ενώνει δύο παγκόσμια brand που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την καινοτομία, την αριστεία και τη διεθνή ανάπτυξη.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης διάλεξαν τα αυτοκίνητά τους
UPD:

Τόσο η Paris Saint-Germain όσο και η BYD έχουν εξελίξει τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται, υιοθετώντας την καινοτομία και δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους και πελάτες σε όλο τον κόσμο.

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