Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Οι Πρωταθλητές Ευρώπης διάλεξαν τα αυτοκίνητά τους
Οι Πρωταθλητές Ευρώπης διάλεξαν τα αυτοκίνητά τους
Η συνεργασία ενώνει δύο παγκόσμια brand που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την καινοτομία, την αριστεία και τη διεθνή ανάπτυξη.
UPD:
Τόσο η Paris Saint-Germain όσο και η BYD έχουν εξελίξει τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται, υιοθετώντας την καινοτομία και δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους και πελάτες σε όλο τον κόσμο.
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