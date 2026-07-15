Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου βάζει τέλος στα κοντινά πλάνα σε αθλήτριες: Οι νέες οδηγίες για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων στίβου
παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση
, με στόχο την αποφυγή της σεξουαλικοποίησης των γυναικών αθλητριών μέσω των τηλεοπτικών πλάνων και των επαναλήψεων.
Όπως μετέδωσε το Reuters, η πρωτοβουλία υιοθετήθηκε μετά από τις επισημάνσεις αθλητριών, οι οποίες ανέφεραν ότι ορισμένα τηλεοπτικά πλάνα τις φέρνουν σε δύσκολη θέση
, καθώς εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους αντί στην αγωνιστική τους προσπάθεια, αποσπώντας την προσοχή από την απόδοσή τους.
Οι νέες οδηγίες καλούν τους τηλεοπτικούς παραγωγούς να αποφεύγουν τα παρατεταμένα κοντινά πλάνα σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος
, τις λήψεις από χαμηλή γωνία πίσω ή κάτω από τις αθλήτριες, καθώς και τις επαναλήψεις σε αργή κίνηση που δεν προσφέρουν ουσιαστική κατανόηση της αγωνιστικής δράσης.
Αντίθετα, προτείνεται η χρήση ευρύτερων πλάνων που αναδεικνύουν το σύνολο της κίνησης
και της τεχνικής των αθλητριών, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο αποσπασμάτων να απομονώνονται από το αρχικό τους πλαίσιο και να διακινούνται με ακατάλληλο τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας: «Η θέσπιση αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την εξάλειψη στερεοτυπικών και επιζήμιων απεικονίσεων των γυναικών στο άθλημά μας, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο της τηλεοπτικής παραγωγής και της αφήγησης των αγώνων».
Από την πλευρά της, η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια του μήκους, Ιβάνα Σπάνοβιτς
, υποστήριξε ότι η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ουσία του αθλήματος, προτείνοντας τη χρήση εναέριων λήψεων και επεξηγηματικών γραφικών που βοηθούν το κοινό να κατανοήσει καλύτερα τις τεχνικές πτυχές των αγωνισμάτων.
«Ο στίβος προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες να αναδειχθούν η τεχνική αρτιότητα και η ομορφιά της κίνησης. Για παράδειγμα, οι επαναλήψεις σε αργή κίνηση μπορούν να εστιάζουν στην τεχνική ακρίβεια μιας προσπάθειας, όπως στη στιγμή της απογείωσης στο μήκος ή στον ιδανικό διασκελισμό»
, ανέφερε η Σέρβα πρωταθλήτρια.