Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφει στα απίθανα αυτοκίνητα του
SPORTS

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφει στα απίθανα αυτοκίνητα του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ είναι ένας από τους εξέχοντες ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Και όταν αυτό ολοκληρωθεί, σπίτι τον περιμένει μία συλλογή εκατομμυρίων.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφει στα απίθανα αυτοκίνητα του
UPD:

Μπορεί να γνωρίζουμε τον Έρλινγκ Χάαλαντ για τα κατορθώματά του στα γήπεδα, αλλά ο ίδιος δεν έχει προσπαθήσει να κρύψει και το πάθος του για τα αυτοκίνητα.

Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Νορβηγίας διαθέτει μία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια δολάρια.


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