Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφει στα απίθανα αυτοκίνητα του
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφει στα απίθανα αυτοκίνητα του
Ο Νορβηγός σέντερ φορ είναι ένας από τους εξέχοντες ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Και όταν αυτό ολοκληρωθεί, σπίτι τον περιμένει μία συλλογή εκατομμυρίων.
Ο Νορβηγός σέντερ φορ είναι ένας από τους εξέχοντες ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Και όταν αυτό ολοκληρωθεί, σπίτι τον περιμένει μία συλλογή εκατομμυρίων.
UPD:
Μπορεί να γνωρίζουμε τον Έρλινγκ Χάαλαντ για τα κατορθώματά του στα γήπεδα, αλλά ο ίδιος δεν έχει προσπαθήσει να κρύψει και το πάθος του για τα αυτοκίνητα.
Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Νορβηγίας διαθέτει μία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια δολάρια.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα