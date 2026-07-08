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Αταμάν και Σφαιρόπουλος στους υποψηφίους για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, γράφουν στην Ισπανία
SPORTS
Μπαρτσελόνα Εργκίν Αταμάν Γιάννης Σφαιρόπουλος

Αταμάν και Σφαιρόπουλος στους υποψηφίους για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, γράφουν στην Ισπανία

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα στη λίστα βρίσκονται και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς με τον Σέρτζιο Σκαριόλο

Αταμάν και Σφαιρόπουλος στους υποψηφίους για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, γράφουν στην Ισπανία
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Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης του νέου προπονητή της ενόψει της επόμενης σεζόν, εξετάζοντας διαφορετικές επιλογές για τον πάγκο της.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα στη λίστα των Καταλανών βρίσκονται ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο Εργκίν Άταμαν και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ενώ ένα ακόμη όνομα που έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος είναι εκείνο του Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο Ιταλός τεχνικός έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από μία σεζόν στον πάγκο της.

Για τον έμπειρο Ιταλό προπονητή, το ενδεχόμενο να αναλάβει την Μπαρτσελόνα μετά τη θητεία του στη Ρεάλ δεν αποτελεί εμπόδιο. Αντίθετα, θα του έδινε την ευκαιρία να επιστρέψει άμεσα στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague και να αποδείξει ότι η απόφαση των Μαδριλένων να τον αποδεσμεύσουν ήταν λανθασμένη.

Πηγή: gazzetta.gr
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