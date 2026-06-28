Το συγκινητικό «αντίο» της Μπέριλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό: «Ένα κομμάτι της καρδιάς μας θα παραμείνει για πάντα στον Πειραιά»
SPORTS
Ολυμπιακός Μπερίλ ΜακΚίσικ Σακίλ ΜακΚίσικ

Το συγκινητικό «αντίο» της Μπέριλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό: «Ένα κομμάτι της καρδιάς μας θα παραμείνει για πάντα στον Πειραιά»

Η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους» μετά από έξι χρόνια με μία δημοσίευση στο instagram

Το συγκινητικό «αντίο» της Μπέριλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό: «Ένα κομμάτι της καρδιάς μας θα παραμείνει για πάντα στον Πειραιά»
Μετά από έξι χρόνια στον Ολυμπιακό και πολλά τρόπαια Σακίλ και Μπέριλ ΜακΚίσικ λένε αντίο στον αγαπημένο τους Πειραιά. Ο 35χρονος Αμερικάνος φόργουορντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκ Τέλεκομ.

Η σύζυγος του έκανε μία ανάρτηση στο instagram αποχαιρετώντας τον Ολυμπιακό, τον Πειραιά και την Ελλάδα, ενώ δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες με τον Σακίλ, τα παιδιά και τα τρόπαια που κατέκτησε τα τελευταία έξι χρόνια με τους «ερυθρόλευκους». «Η Ελλάδα έγινε το σπίτι μας. Χτίσαμε μια ζωή εδώ, καλωσορίσαμε δύο υπέροχα παιδιά εδώ, και με κάποιο τρόπο ο μικρός μας γιος μεγάλωσε μιλώντας ελληνικά», επισημαίνει.

«Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να κλείνει, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μας θα παραμείνει για πάντα στον Πειραιά», τόνισε, ενώ κλείνει την ανάρτησή της με τη φράση «Ολυμπιακός για πάντα».




Αναλυτικά η δημοσίευσή της:

«Έξι χρόνια. Επτά αξέχαστες σεζόν.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια περιπέτεια στο μπάσκετ εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο. Η Ελλάδα έγινε το σπίτι μας. Χτίσαμε μια ζωή εδώ, καλωσορίσαμε δύο υπέροχα παιδιά εδώ, και με κάποιο τρόπο ο μικρός μας γιος μεγάλωσε μιλώντας ελληνικά.

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Ευχαριστούμε κάθε οπαδό που μας στήριξε, που γιόρτασε μαζί μας και που μας έκανε να νιώσουμε ότι ανήκαμε εδώ. Οι αναμνήσεις, οι φιλίες, τα πρωταθλήματα και η αγάπη που βιώσαμε εδώ θα μείνουν για πάντα στην οικογένειά μας.

Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να κλείνει, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μας θα παραμείνει για πάντα στον Πειραιά.

Σας ευχαριστούμε για όλα. Ολυμπιακός για πάντα».

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