Αυτό δεν θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Ρονάλντο!

Ο Ρονάλντο, που συνεχίζει ακόμη και στα 41 του να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο με την Αλ Νασρ, έχει κατακτήσει τίτλους με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους, ενώ συνεχίζει να «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κυνηγώντας πλέον τα 1.000 γκολ καριέρας.Ο Τζεμπά-Τζεμπά θυμήθηκε τις πρώτες ημέρες του CR7 στην Αγγλία και τις απαιτητικές συνθήκες που συνάντησε στην ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.«Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν γιατί πάντα ήθελε να είναι πρώτος, πάντα ήθελε να κερδίζει, τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις. Θυμάμαι στις προπονήσεις ότι οι συμπαίκτες του τον μάρκαραν συνεχώς. Ο Γκάρι Νέβιλ και ο Ρόι Κιν τον χτυπούσαν σκληρά στις μονομαχίες. Εκείνος έκλαιγε, αλλά σηκωνόταν ξανά και συνέχιζε να τρέχει. Το άξιζε όλο αυτό που πέτυχε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Καμερουνέζος στάθηκε και στη μοναδική φυσική κατάσταση του Ρονάλντο, τονίζοντας πως δεν αποκλείεται να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι και τα 44 ή 45 του χρόνια.«Είναι απίστευτος. Δεν ξέρω πώς το κάνει, αλλά είναι σαν ρομπότ. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει μέχρι τα 44. Ίσως να μην μπορεί να συνδυάζει για τόσο καιρό εθνική ομάδα και συλλογικό ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα μπορεί να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο», είπε.Μάλιστα, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ρονάλντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.«Αν συνεχίσει να παίζει μέχρι τότε, θα ήταν η ιδανική τελευταία διοργάνωση για να ολοκληρώσει την καριέρα του μπροστά στον κόσμο της Πορτογαλίας. Είμαι σίγουρος ότι όλοι στη χώρα θα ήθελαν να τον δουν στην αποστολή, ακόμη κι αν ο ρόλος του είναι διαφορετικός. Θα ήταν ένα “ευχαριστώ” για όλα όσα πρόσφερε στην πατρίδα του», κατέληξε.