Η σύρραξη μεταξύ Καμπάτσο και ΜακΚίσικ: Από μια τεχνική ποινή στον κάθε παίκτη έδωσαν οι διαιτητές, δείτε βίντεο
Ο Αργεντινός έπεσε κάτω ζητώντας φάουλ εκτός φάσης με τον Αμερικανό να πηγαίνει από πάνω του και να ακολουθεί μεγάλη ένταση, με την Μπέριλ Μακίσικ να αντιδρά από τις εξέδρες
Παραλίγο σύρραξη στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου στον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.
Συγκεκριμένα, στο 24' της αναμέτρησης ο Φακούντο Καμπάτσο συγκρούστηκε εκτός φάσης με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο Αργεντίνος έπεσε στο glass floor και ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε από πάνω του.
Ο Καμπάτσο προσπάθησε να σηκωθεί, ο ΜακΚίσικ τον εμπόδιζε και οι δυο τους ήρθαν για λίγο στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν, ηρεμώντας το κλίμα.
Οι διαιτητές τσέκαραν τη φάση στο video και έδωσαν από μία τεχνική ποινή στον κάθε παίκτη, με τον Καμπάτσο έτσι να χρεώνεται με το τρίτο του προσωπικό φάουλ.
Έντονη ήταν η αντίδραση και της Μπέριλ Μακίσικ, συζύγου του Σακίλ, που βρίσκεται στις εξέδρες του T-Center.
