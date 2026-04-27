Αποκάλυψη-βόμβα: «Τέλος η σεζόν για τον Εμπαπέ»
Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο προχώρησε ο κορυφαίος Ισπανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «El Chiringuito», Ζοζέπ Πεδρερόλ
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το φινάλε της τρέχουσας περιόδου, με τον αγώνα κόντρα στην Μπέτις να είναι –όπως όλα δείχνουν– ο τελευταίος του για φέτος.
Ο Πεδρερόλ, ο οποίος φημίζεται για τις στενές του σχέσεις με τη διοίκηση της «Βασίλισσας», ήταν αφοπλιστικός: «Σας το λέω, νομίζω ότι δεν θα παίξει ξανά για τη Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη σεζόν λόγω του τραυματισμού του».
Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Ρεάλ οδεύει προς μια δεύτερη συνεχόμενη σεζόν χωρίς σημαντικό τίτλο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των οπαδών.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα