Από επόμενος σούπερ σταρ της Ρεάλ και wonderkid, σε… πρόωρη σύνταξη!

Ο Ολλανδός είχε βρεθεί το 2014 στο εξώφυλλο της Marca, μαζί με τον Μάρκο Ασένσιο, ως ένα από τα κορυφαία ταλέντα που είχε αποκτήσει τότε η Ρεάλ Μαδρίτης.Πολλοί περίμεναν πως θα ακολουθήσει μια σπουδαία καριέρα, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.«Κανείς δεν βλέπει τι υπάρχει από πίσω»Στο βίντεο αποχαιρετισμού του, ο Πέτερς μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη διαδρομή του: «Έφτασε η στιγμή να βάλω τέλος στην καριέρα μου. Έζησα σπουδαίες στιγμές, έπαιξα σε ομάδες όπως η PSV, ο Άγιαξ και η Ρεάλ Μαδρίτης, μοιράστηκα αποδυτήρια με παίκτες όπως ο Βαλβέρδε, ο Έντεγκααρντ και ο Χακίμι. Όμως πολλοί δεν βλέπουν τι υπάρχει από πίσω».Αυτό που ακολούθησε ήταν σκληρό: επτά χειρουργεία, συνεχόμενοι τραυματισμοί και τεράστια ψυχολογική πίεση. «Ξυπνούσα κάθε μέρα με αμφιβολίες. Αν είμαι αρκετά καλός, τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα. Η πίεση έγινε τόσο μεγάλη που η χαρά του ποδοσφαίρου χάθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Από τα «αστέρια»… στις δυσκολίεςΟ Πέτερς προερχόταν από μια «χρυσή» γενιά του Άγιαξ, δίπλα σε παίκτες όπως οι Ντε Λιχτ, Κλάιφερτ και Μάλεν. Ωστόσο, στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα, κυρίως λόγω τραυματισμών και ατυχίας.Ακολούθησαν δανεισμοί και μετακινήσεις χωρίς επιτυχία, ενώ τα προβλήματα στα πόδια του επιδεινώνονταν συνεχώς. «Έπαιζα με πόνο, τα πόδια μου ήταν σε κακή κατάσταση, είχα φτάσει στο σημείο να χειρουργηθώ τρεις φορές στους αστραγάλους», αποκάλυψε.Ένα τέλος, αλλά όχι μακριά από το ποδόσφαιροΠαρά τις προσπάθειες για restart σε διάφορες χώρες, η καριέρα του δεν πήρε ξανά μπρος. Έτσι, αποφάσισε να αποχωρήσει, έχοντας ζήσει μια πορεία πολύ διαφορετική από αυτή που όλοι περίμεναν.Ωστόσο, δεν εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο. Πλέον, εργάζεται δίπλα σε νεαρούς παίκτες, βοηθώντας τους να διαχειριστούν την πίεση και να προστατεύσουν την ψυχική τους υγεία.