Euroleague: Μόνο στον τελικό της 24ης Μαΐου μπορούν να συναντηθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Σε διαφορετικά μονοπάτια μέχρι τον τελικό θα βρεθούν οι δύο αιώνιοι του ελληνικού αθλητισμού αφού ο Παναθηναϊκός αν περάσει την Βαλένθια θα παίξει με τον νικητή του Ρεάλ-Χάποελ, ενώ ο Ολυμπιακός αν περάσει τον δικό του αντίπαλο θα παίξει με τον νικητή του Φενέρ-Ζάλγκιρις
Η Μονακό δεν αποδείχθηκε ικανή να αφήσει εκτός Playoffs τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να ετοιμάζονται για το ταξίδι τους στη Βαλένθια, εκεί όπου θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ομώνυμης ομάδας.
Σε περίπτωση ήττας, ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να περάσει από τον νικητή του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας και στη συνέχεια θα είχαμε ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αυτό πλέον, αν γίνει, θα... αργήσει.
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, μοναδικό σενάριο που φέρνει τον Ολυμπιακό αντίπαλο των Πρασίνων είναι η παρουσία και των δύο στον μεγάλο τελικό του Final Four, αφού πρώτα θα έχουν περάσει από Play Offs και ημιτελικούς.
Η ομάδα του Αταμάν θα παίξει με τη Βαλένθια και μετά αν προκριθεί στο Final 4 θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ρεάλ-Χάποελ.
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στα playoffs το νικητή του ζευγαριού Μονακό-Μπαρτσελόνα/Ερυθρός Αστέρας, ενώ στο Final 4 θα κοντραριστεί με το νικητή του ζευγαριού Φενέρ-Ζάλγκρις.
