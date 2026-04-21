Με Σιάο, Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο στο πλευρό του ο Άρης στον τελευταίο αγώνα της Basket League με τον Πανιώνιο
Ενόψει τους τέλους της σεζόν για τον μπασκετικό Άρη, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ καθώς και οι δύο συνεργάτες του θα είναι παρών στο Nick Gallis Hall

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσαν με άδοξο τρόπο τη φετινή χρονιά με τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τα Playoff του ΝΒΑ και αναμένονται στην Ελλάδα.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Άρης, το Σάββατο (25/3) τα δύο αδέρφια θα είναι στο Nick Galis Hall και θα παρακολουθήσουν δια ζώσης την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιώνιο την τελευταία στην κανονική διάρκεια της GBL Basket League.

Μαζί τους θα είναι και ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Αναμφίβολα, η επιστροφή του τελευταίου στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται να οδηγήσει σε νέες συναντήσεις με φόντο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και τον γενικότερο σχεδιασμό του club.

Είτε αυτό αφορά το αγωνιστικό κομμάτι είτε το γηπεδικό καθώς στις τελευταίες ημέρες οι «κίτρινοι» έχουν εστιάσει στα έργα αναβάθμισης αλλά και αύξησης της χωρητικότητας του Nick Galis Hall.
