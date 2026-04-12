Προπονητής Βαγιεκάνο: «Προτιμώ την παραμονή στη La Liga παρά την πρόκριση επί της ΑΕΚ»
H Ράγιο Βαγιεκάνο ηττήθηκε 3-0 από την Μαγιόρκα και είναι στο +3 από τη ζώνη υποβιβασμού
Η Ράγιο Βαγιεκάνο έρχεται την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια για να υπερασπιστεί το 3-0 της Μαδρίτης και να πάρει την πρόκριση στους 4 του Conference League κόντρα στην ΑΕΚ.
Την Κυριακή (12/4) ηττήθηκε όμως με 3-0 από τη Μαγιόρκα και κινδυνεύει στη La Liga αφού είναι μόλις στο +3 από τη ζώνη υποβιβασμού.
Μετά το παιχνίδι με τη Μαγιόρκα, ο Ινίγκο Πέρεθ, προπονητής της Ράγιο ρωτήθηκε αν θα ήθελε την παραμονή στη La Liga ή την πρόκριση επί της ΑΕΚ.
«Αν μου εγγυηθείτε ότι θα μείνουμε εκτός από το Conference League, αλλά θα παραμείνουμε στην κατηγορία, τότε το υπογράφω τώρα. Προτιμώ να παραμείνω και να γιορτάσω το γεγονός, αυτή είναι η ουσία μας», είπε ο Πέρεθ.
