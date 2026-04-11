Η Τζιρόνα δίνει τον τίτλο στην Μπαρτσελόνα, απέσπασε ισοπαλία (1-1) από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε τα γκολ
H Ρεάλ προηγήθηκε στο 51' με τον Βαλβέρδε αλλά ο Λεμάρ ισοφάρισε στο 62' και πλέον η Μπαρτσελόνα είναι στο +6 από τους Μαδριλένους
Δε λέει να το πάρει με τίποτα... πάνω της η Ρεάλ του Αρμπελόα, η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Τζιρόνα στο Μπερναμπέου και έχασε κι άλλο πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου της La Liga, επτά στροφές πριν το φινάλε. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο +6 με ματς λιγότερο.
Η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Τζιρόνα τέθηκαν αντιμέτωπες για την 31η αγωνιστική ημέρα της La Liga σε έναν κρίσιμο αγώνα για τη Βασίλισσα, καθώς ήθελε «πάση θυσία» τη νίκη για να μειώσει τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και να ευελπιστεί σε ενδεχόμενη απώλεια της. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 0-0, το οποίο είναι πλασματικό βάσει της εικόνας του ματς.
Οι γηπεδούχοι απείλησαν αρκετές φορές με τους Μπαπέ, Ντίαθ και Μπέλιγχαμ στο πρώτο 25λεπτο, αλλά βρήκαν απέναντι τους έναν εντυπωσιακό Γκαζανίγκα, που κατέβασε... ρολά. Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι είχαν κατά κύριο λόγο παθητικό ρόλο, ωστόσο είχαν τις στιγμές τους με τους Ουναϊ, Λεμάρ και Ετσεβερία να ανησυχούν τον Λούνιν με επικίνδυνα σουτ μέσα από την περιοχή.
Το πρώτο μέρος είχε και αρκετή ένταση, με τη Τζιρόνα να ζητά κόκκινη κάρτα σε αγκωνιά του Μπαπέ, με τον Γάλλο σταρ να αντικρίζει εντέλει την κίτρινη. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Ρεάλ στο προσκήνιο. Οι γηπεδούχοι πίεζαν ασφυκτικά και άνοιξαν το σκορ στο 51ο λεπτό, με σουτ-κεραυνό του Φεντερίκο Βαλβέρδε έξω από την περιοχή. Στο 62ο λεπτό του ματς, ενώ οι γηπεδούχοι πίεζαν για το 2-0, μια... φωτοβολίδα του Λεμάρ έξω από την περιοχή έφερε το ματς στα ίσα και πάγωσε το Μπερναμπέου.
Το 1-1 των φιλοξενούμενων αποσυντόνισε τους Λος Μπλάνκος, με τη Τζιρόνα να εμφανίζεται αρκετά απειλητική στην κόντρα. Αυτό δεν άρεσε στο κοινό της Βασίλισσας, που άρχισε τις αποδοκιμασίες στο 75ο λεπτό του παιχνιδιού. Προϊόντος του χρόνου, το ματς απέκτησε νευρικότητα με αρκετές μονομαχίες και κάρτες εκατέρωθεν.
Ο Αρμπελόα προσπάθησε να αλλάξει την τύχη του ματς με αλλεπάλληλες αλλαγές, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να καταφέρει να βρει δίχτυα. Το παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο 1-1 με τους Μερένχες να προβληματίζουν για ένα ακόμα ματς και να μένουν μακριά από τη νίκη...
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 76
Ρεάλ Μαδρίτης 70 -31αγ.
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 45
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 41
Χετάφε 41
Οσασούνα 38
Εσπανιόλ 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Τζιρόνα 38 -31αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 35
Βαλένθια 35
Αλαβές 32
Μαγιόρκα 31
Σεβίλη 31
Έλτσε 29
Λεβάντε 26
Οβιέδο 24
Πηγή: www.gazzetta.gr
