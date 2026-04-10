Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Ιστιοπλοΐα: Θρίαμβος με επτά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno, βίντεο και φωτογραφίες
Ιστιοπλοΐα: Θρίαμβος με επτά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno, βίντεο και φωτογραφίες
Η Ελλάδα θριάμβευσε στην Τουρκία αφού κατέκτησε 1 χρυσό, 3 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Θρίαμβος για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Techno που φιλοξενήθηκε στη Φώκαια της Τουρκίας.
Οι Έλληνες ιστιοπλόοι κέρδισαν ένα χρυσό, τρία ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια και έδειξαν πως είναι στους κορυφαίους στον κόσμο στην κλάση.
Στα U17 αγοριών και τα τρία πρώτα σκάφη ανάμεσα στα 52 ήταν ελληνικά! Ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης τερμάτισε 1ος με 38 βαθμούς, ο Σπύρος Μοναστηριώτης 2ος με 48β. και ο Φοίβος Κουλαλής 3ος με 59, 9β. Ο Αχιλλέας Φίλιππας κατετάγη 5ος με 76β. και ο Γιώργος Κανελλόπουλος 8ος με 91, 3 βαθμούς.
Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα κατέλαβε την 2η θέση με 46β. και η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά την 8η με 73βαθμούς σε σύνολο 39 σκαφών.
Στα Τ293 ανδρών και σε 56 σκάφη ο Παναγιώτης Ιωάννου τερμάτισε 2ος με 21 βαθμούς και ο Ορέστης Βαλιάδης 3ος με 57 βαθμούς.
Στις γυναίκες η Άννα Φλουδοπούλου ήταν 5η με 48 βαθμούς αλλά ήταν 3η στο U-19 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.
Στην ίδια κατηγορία η Ευαγγελία Γεωργάτου ήταν 8η με 64 βαθμούς σε 25 αθλήτριες.
Οι Έλληνες ιστιοπλόοι κέρδισαν ένα χρυσό, τρία ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια και έδειξαν πως είναι στους κορυφαίους στον κόσμο στην κλάση.
Στα U17 αγοριών και τα τρία πρώτα σκάφη ανάμεσα στα 52 ήταν ελληνικά! Ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης τερμάτισε 1ος με 38 βαθμούς, ο Σπύρος Μοναστηριώτης 2ος με 48β. και ο Φοίβος Κουλαλής 3ος με 59, 9β. Ο Αχιλλέας Φίλιππας κατετάγη 5ος με 76β. και ο Γιώργος Κανελλόπουλος 8ος με 91, 3 βαθμούς.
Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα κατέλαβε την 2η θέση με 46β. και η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά την 8η με 73βαθμούς σε σύνολο 39 σκαφών.
Στα Τ293 ανδρών και σε 56 σκάφη ο Παναγιώτης Ιωάννου τερμάτισε 2ος με 21 βαθμούς και ο Ορέστης Βαλιάδης 3ος με 57 βαθμούς.
Στις γυναίκες η Άννα Φλουδοπούλου ήταν 5η με 48 βαθμούς αλλά ήταν 3η στο U-19 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.
Στην ίδια κατηγορία η Ευαγγελία Γεωργάτου ήταν 8η με 64 βαθμούς σε 25 αθλήτριες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
