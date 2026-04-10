ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ιστιοπλοΐα: Θρίαμβος με επτά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Ιστιοπλοΐα Techno

Ιστιοπλοΐα: Θρίαμβος με επτά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno, βίντεο και φωτογραφίες

Η Ελλάδα θριάμβευσε στην Τουρκία αφού κατέκτησε 1 χρυσό, 3 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ιστιοπλοΐα: Θρίαμβος με επτά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno, βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θρίαμβος για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Techno που φιλοξενήθηκε στη Φώκαια της Τουρκίας.

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι κέρδισαν ένα χρυσό, τρία ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια και έδειξαν πως είναι στους κορυφαίους στον κόσμο στην κλάση.



Στα U17 αγοριών και τα τρία πρώτα σκάφη ανάμεσα στα 52 ήταν ελληνικά! Ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης τερμάτισε 1ος με 38 βαθμούς, ο Σπύρος Μοναστηριώτης 2ος με 48β. και ο Φοίβος Κουλαλής 3ος με 59, 9β. Ο Αχιλλέας Φίλιππας κατετάγη 5ος με 76β. και ο Γιώργος Κανελλόπουλος 8ος με 91, 3 βαθμούς.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα κατέλαβε την 2η θέση με 46β. και η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά την 8η με 73βαθμούς σε σύνολο 39 σκαφών.

Κλείσιμο
Στα Τ293 ανδρών και σε 56 σκάφη ο Παναγιώτης Ιωάννου τερμάτισε 2ος με 21 βαθμούς και ο Ορέστης Βαλιάδης 3ος με 57 βαθμούς.

Στις γυναίκες η Άννα Φλουδοπούλου ήταν 5η με 48 βαθμούς αλλά ήταν 3η στο U-19 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Στην ίδια κατηγορία η Ευαγγελία Γεωργάτου ήταν 8η με 64 βαθμούς σε 25 αθλήτριες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης