Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της Euroleague και το Ρεάλ - Τζιρόνα
Αθλητικές μεταδόσεις Euroleague Ρεάλ Μαδρίτης

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της Euroleague και το Ρεάλ - Τζιρόνα

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της Euroleague και το Ρεάλ - Τζιρόνα
Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Euroleague, με τις οποίες ολοκληρώνεται σήμερα η 37η αγωνιστική.

Στις 20:30, η Μονακό φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4) και στις 21:00 ακολουθεί το Ντουμπάι BC - Aναντολού Εφές (Nova Sports 2). Στις 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (Νοva Sports prime), ενώ την ίδια ώρα η Παρτίζαν υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας (Nova Sports 5). Τέλος, στις 21:45 σειρά έχει το Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (Νοva Sports start).

Στο ποδόσφαιρο και στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης τίθεται αντιμέτωπη με την Τζιρόνα στο «Μπερναμπέου» στις 22:00 (Nova Sports 1) και η Γουέστ Χαμ υποδέχεται τη Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports Premier League.

  • Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
  • Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30, Nova Sports4)
  • Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές (21:00, Νοva Sports 2)
  • Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30, Nova Sports prime)
  • Παρτίζαν - Ζαλγκίρις Κάουνας (21:30, Nova Sports 5)
  • Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45, Nova Sports start)
  • Ρόμα - Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2)
  • Γουέστ Χαμ - Γουλβς (22:00, Nova Sports Premier League)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Τζιρόνα (22:00, Nova Sports 1)


Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

