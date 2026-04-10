Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της Euroleague και το Ρεάλ - Τζιρόνα
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Euroleague, με τις οποίες ολοκληρώνεται σήμερα η 37η αγωνιστική.
Στις 20:30, η Μονακό φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4) και στις 21:00 ακολουθεί το Ντουμπάι BC - Aναντολού Εφές (Nova Sports 2). Στις 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (Νοva Sports prime), ενώ την ίδια ώρα η Παρτίζαν υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας (Nova Sports 5). Τέλος, στις 21:45 σειρά έχει το Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (Νοva Sports start).
Στο ποδόσφαιρο και στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης τίθεται αντιμέτωπη με την Τζιρόνα στο «Μπερναμπέου» στις 22:00 (Nova Sports 1) και η Γουέστ Χαμ υποδέχεται τη Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports Premier League.
Πηγή: gazzetta.gr
- Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30, Nova Sports4)
- Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές (21:00, Νοva Sports 2)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30, Nova Sports prime)
- Παρτίζαν - Ζαλγκίρις Κάουνας (21:30, Nova Sports 5)
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45, Nova Sports start)
- Ρόμα - Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Γουέστ Χαμ - Γουλβς (22:00, Nova Sports Premier League)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Τζιρόνα (22:00, Nova Sports 1)
